Olieprijs sluit hoger Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is dinsdag licht gestegen, terwijl handelaren wachtten op de uitkomst van een vergadering van grote olieproducerende landen woensdag.



De maartfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot 0,1 procent hoger op 88,20 dollar op de New York Mercantile Exchange.



OPEC+, waarin de olie-exporterende landen van OPEC en hun bondgenoten zitten, zal naar verwachting instemmen met een productieverhoging van 400.000 vaten in maart.



"Als je incalculeert dat veel leden moeite hebben om hun quota's te halen, lijkt olie op het punt te staan om verder te stijgen", zei Edward Moya van Oanda.



"Vrees voor verstoringen van de aanvoer zal verhoogd blijven gezien de koudegolf die het noorden treft en de geopolitieke risico's in het buitenland", zei Moya. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.