Wall Street blijft dicht bij huis

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen kwamen dinsdag nauwelijks meer van hun plaats, na de stevige winsten op maandag, die niet meer konden voorkomen dat januari een slechte beursmaand was.



De toonaangevende S&P 500 index stond maandagavond 0,1 procent hoger, de Dow Jones-index steeg 0,2 procent en technologiebeurs Nasdaq daalde nipt. Beleggers kregen bedrijfsresultaten en macro-economische cijfers te verstouwen, waaronder het aantal vacatures in de Verenigde Staten in december. Het cijfer is een belangrijke factor voor het monetaire beleid van de Federal Reserve. "Zo volatiel als januari was: het stelde nog niet voor", zei Sandi Bragar va Aspiriant."De waarderingen zijn gewoon nog steeds zo hoog." Bragar blijft zich defensief postioneren in aandelen, met een grotere allocatie voor aandelen van hoge kwaliteit, zoals big techbedrijven zoals Apple. Ook producenten van comsumptie-artikelen hebben haar voorkeur. Smallcaps zijn inmiddels meer dan 20 procent in waarde gedaald, volgens de Russell 2000 index. De Europese beurzen sloten maandag overwegend hoger, dankzij de winsten op Wall Street van maandag. Chinese een aantal andere Chinese markten waren dicht vanwege de Nieuwjaarsviering. Net aantal vacatures steeg in december met zo'n 150.000 tot 10,9 miljoen, meldde hety Amerikaanse arbeidsministerie. De arbeidsmarkt blijft dus krap. Economen hadden een daling tot 10,5 miljoen voorzien. Inkoopmanagersindices voor de industrie daalden zoals verwacht van 58,8 naar 57,6 procent, wat nog altijd sterke groei aanduidt. De deelindex voor betaalde prijzen steeg van 68 naar 76 procent, wijzend op sterke inflatie, en reden voor beleggers om aandelen opnieuw in de verkoop te doen. Het zal de plannen van de Fed niet beïnvloeden, denkt Louis Ricci van Emles Advisors in New York. Die gaat toch al de rente verhogen in maart. De olieprijs daalt dinsdag ruim een half procent en noteert rond 87,60 dollar voor een vat West Texas Intermediate. In de maand januari steeg een vat WTI zo'n 17 procent in waarde. De euro/dollar noteerde op 1,1267. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag stond er een stand van 1,1238 op de borden. Bedrijfsnieuws Op het vlak van bedrijfscijfers is de aandacht vooral gericht op Alphabet, het moederbedrijf van Google, dat nabeurs met cijfers komt. UPS, ExxonMobil en Manpower waren in trek na hun rapportages. UPS heeft in het vierde kwartaal 2021 de omzet en winst zien stijgen en besloot het dividend stevig te verhogen. Het aandeel schoot 13 procent omhoog. Exxon Mobil profiteerde van meer vraag naar olie en kostenbesparingen, en kwam zo uit de rode cijfers. De oliereus gaat voor 10 miljard dollar aandelen inkopen en het aandeel klom maar liefst 6 procent. ManpowerGroup boekte meer omzet en resultaat in het vierde kwartaal en steeg 4 procent. NXP behaalde een recordomzet van 11 miljard dollar. Volgens CEO Kurt Sievers nam de vraag in alle eindmarkten toe en krijgt de robuuste groei in 2022 een vervolg. Het aandeel handelde vervolgens vlak na een zwakke start. Axalta Coatings Systems behaalde een lagere kwartaalwinst door de hogere grondstofprijzen en verstoringen in de aanvoerketen, Het aandeel daalde licht. Telecombedrijf AT&T wil het belang in WarnerMedia van de hand doen. Aandeelhouders AT&T ontvangen voor elk aandeel 0,24 aandeel Warner Bros. Discovery. Beleggers vinden het niet zo'n goed plan en zetten het aandeel 4 procent lager. Tesla moet 54.000 auto's terugroepen na problemen met de Full Self-Driving software, blijkt uit officiële documenten, ingediend bij de National Highway Traffic Safety Administration. Door een softwaarefout kunnen de auto's, wanneer zij automatisch rijden, doorrollen na stopborden. Het aandeel daalde 2 procent. AMC Entertainment rekent voor het vierde kwartaal van 2021 op een hogere omzet dan de markt voorziet. Dit bleek dinsdag uit voorlopige cijfers van de Amerikaanse bioscoopketen. Het bedrijf sprak van het sterkste kwartaal in twee jaar. De koers klom 4 procent. Bron: ABM Financial News

