AEX begint februari positief

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is de nieuwe maand positief begonnen. Bij een slot van 765,22 punten, eindigde de AEX de eerste dag van februari 1,3 procent hoger.

In januari verloor de hoofdindex nog ruim 5 procent.

"Hoewel we januari hebben afgesloten met negatieve rendementen, lijkt het alsof we – technisch gezien – in een breder zijwaarts patroon zijn aangekomen", aldus investment manager Simon Wiersma van ING.

"De argumenten voor lagere koersen tegenover die van hogere koersen, houden elkaar momenteel in evenwicht. Een belangrijke negatieve factor blijft de komst van (hoge) inflatie, een positieve [factor] de verwachting dat lockdowns en andere beperkende maatregelen eens zullen worden opgeheven, waarna de groei zal losbarsten", aldus de marktkenner.

Cyclische aandelen trokken dinsdag de kar. Zo zat Randstad in de lift na sterke kwartaalcijfers van sectorgenoot ManpowerGroup. Ook ArcelorMittal deed goede zaken. Techaandelen lagen er goed bij na een sterk slot van de Nasdaq op maandag.

Beleggers zullen in de komende weken naar signalen zoeken over hoe bedrijven de toekomst zien. Analisten verwachten dat de winsten van bedrijven in de S&P 500 met maar liefst 24 procent zijn gestegen in het vierde kwartaal ten opzichte van een jaar eerder, zo laten cijfers van FactSet zien.

Op macro-economisch vlak was er veel aandacht voor inkoopdata voor de mondiale industrie. In de eurozone was de groei in januari iets minder sterk dan een voorlopig cijfer eerder suggereerde, maar was er wel sprake van een stijging ten opzichte van december.

In de Verenigde Staten toonden zowel de inkoopmanagersindex van Markit als die van ISM een verdere groeivertraging in januari, voornamelijk veroorzaakt door de omikronvariant van het coronavirus.

Toch zijn de vooruitzichten positief in zowel de eurozone als VS, zei econoom Chris Williamson van Markit. De maakindustrie weet de 'omikronstorm' beter te weerstaan dan eerdere coronagolven, aldus Williamson.

Een interessant cijfer voor de Federal Reserve zijn de vacaturecijfers uit de VS. Afgelopen december waren er 10,9 miljoen openstaande vacatures, tegenover zo'n 6,8 miljoen in dezelfde maand in 2020.

De euro/dollar noteerde rond het slot in Europa op 1,1240. WTI-olie werd iets duurder. Woensdag vergadert OPEC+ over de bestaande productie-afspraken. Verwacht wordt dat die worden gehandhaafd.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen wonnen ASML en ASMI rond een procent. Besi had het nog beter voor elkaar en won zo'n 3,5 procent, na een vers koopadvies van UBS. De huidige opwaartse cyclus zal volgens de analisten van UBS langer aanhouden dan gebruikelijk. En de uitrol van nieuwe hybrid bonding producten zal een daling in 2023 voorkomen, denkt de bank.

Randstad won ruim 4 procent in het kielzog van Manpower, dat na het openen van de boeken, op Wall Street 3,5 procent steeg. ArcelorMittal ging aan kop in de AEX met een plus van meer dan 5,5 procent.



Dalers bleven beperkt tot een handvol aandelen, waaronder Unilever en Ahold Delhaize. KPN was hekkensluiter en verloor bijna 1,5 procent.

In de AMX steeg Air France-KLM bijna 5 procent en volgde Aperam met een plus van ruim 4 procent. PostNL daalde circa een half procent, na een koersdoelverlaging door UBS. WDP sloot de rij met een verlies van bijna een procent. UBS verhoogde het koersdoel voor WDP licht en herhaalde het koopadvies.

In de AScX steeg Avantium ruim 5 procent. Handelaar Bert van der Pol van Today's Group schreef dit toe aan een koopadvies van Bryan Garnier. Ordina daalde een procent. Ordina steeg maandag nog 11 procent, nadat ING het koersdoel naar 5,70 euro verhoogde.

Nedap leverde bijna 3 procent in. TomTom daalde een half procent, ondanks dat Teslin voor het eerst een belang in de navigatiespecialist meldde.

Wall Street

De Amerikaanse beurzen zijn de nieuwe maand voorzichtig begonnen. Rond het Europese slot, stegen de indexen op Wall Street licht nadat ze eerder nog in het rood noteerden.