Groei Amerikaanse industrie vertraagt verder - ISM

(ABM FN-Dow Jones) De groei in de industrie in de Verenigde Staten is in januari verder vertraagd. Dit bleek dinsdag uit cijfers van Institute for Supply Management.

De inkoopmanagersindex van ISM daalde van 58,8 in december naar 57,6 afgelopen maand. Er werd door economen gerekend op een daling tot 57,4.

De index voor nieuwe orders daalde van 61,0 naar 57,9, terwijl de prijsindex juist steeg van 68,2 naar 76,1.

In een toelichting zei ISM dat de Amerikaanse maakindustrie last blijft houden van de verstoringen in de toeleveringsketen, momenteel vooral door de omikronvariant.

Januari was wel de derde maand op rij met tekenen van verbetering op het gebied van arbeid en leveringen.

De inkoopdata van Markit lieten eerder vanmiddag ook een indexdaling zien, hoewel die minder hevig was dan een voorlopig cijfer eerder aangaf. De Markit-inkoopmanagersindex daalde in januari van 57,7 naar 55,5, maar verwacht wordt dat die terugval kortstondig is.

Een indexstand van meer dan 50 geeft aan dat er sprake is van groei, terwijl een cijfer beneden de 50 wijst op krimp.