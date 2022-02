Beursblik: Bank of England gaat rente verder verhogen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Nadat de Bank of England de markten in december verraste met een renteverhoging van 0,10 procentpunt naar 0,25 procent, rekenen economen en analisten voor het komende rentebesluit op een verdere verhoging met 25 basispunten. Analisten van TD Securities vinden een verhoging van 25 basispunten, "volledig gerechtvaardigd", gezien de hoge inflatie. Die kwam in december uit op 5,4 procent in het Verenigd Koninkrijk. "De centrale bank kan weinig doen aan de inflatoire druk op korte termijn die wordt veroorzaakt door stijgende energieprijzen en problemen in de aanvoerketen, maar een verkrappend beleid moet helpen om de inflatieverwachtingen te verankeren", aldus econoom Luke Bartholomew van abrdn, die verder verwacht dat de centrale bank vanaf maart stopt met het herinvesteren van Britse staatsobligaties die aflopen. Drie tot vier renteverhogingen in 2022 Economen van de Japanse bank Nomura rekenen erop dat de Britse rente dit jaar elk kwartaal wordt verhoogd, dus vier keer in totaal. Goldman Sachs verwacht dat de Britse rente dit jaar drie keer omhoog gaat, zodat de Bank of England op deze manier een duidelijk signaal afgeeft richting de markten dat het actief bezig is om de hoge inflatie te bestrijden. "Hoewel het economisch momentum daar vertraagt, blijft de inflatie oplopen", ziet ook econoom Luc Aben van Van Lanschot Kempen. "Zodat er nog drie tot vier rentestappen worden verwacht, gekoppeld aan het afbouwen van de balans. Een strenger beleid in het VK zal opnieuw een bevestiging zijn dat de geldpolitiek in de ontwikkelde landen verandert", aldus Aben. De Bank of England maakt donderdag om 13:00 uur het rentebesluit bekend, met daarbij ook nieuwe economische ramingen. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.