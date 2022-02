Wall Street blijft dicht bij huis

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen lijken dinsdag dicht bij huis te blijven, na de stevige winsten op maandag, die niet konden voorkomen dat januari een slechte beursmaand was op Wall Street.



Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteerden richting de openingsbel in New York tot 0,1 procent in het rood. De Nasdaq lijkt 0,1 procent hoger te openen.

Beleggers staan voor een drukke dinsdag, met een reeks bedrijfsresultaten maar ook belangrijke macrocijfers.

Zo kijken beleggers volgens marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade uit naar het aantal vacatures in de VS voor de maand december. "Dit is een belangrijk getal, omdat de arbeidsmarkt een belangrijk factor is waarmee de Federal Reserve rekening houdt", aldus Aslam.

Ook staan de inkoopmanagersindexen voor de industrie op de agenda. In Europa bleek vanochtend dat de groeinversnelling in januari licht tegenviel.

Op het vlak van bedrijfscijfers is de aandacht vooral gericht op Alphabet, het moederbedrijf van Google, dat nabeurs met cijfers komt. Voorbeurs openden Exxon Mobil, ManpowerGroup en UPS al de boeken.

De olieprijs daalt dinsdag ruim een half procent en noteert rond 87,60 dollar voor een vat West Texas Intermediate. In de maand januari steeg een vat WTI zo'n 17 procent in waarde.

De euro/dollar noteerde op 1,1267. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag stond er een stand van 1,1238 op de borden.

Bedrijfsnieuws

Exxon Mobil heeft in het vierde kwartaal van 2021 kunnen profiteren van een sterkere vraag en kostenbesparingen, en schreef daardoor weer zwarte cijfers. Dit meldde de Amerikaanse oliereus dinsdagmiddag. Het aandeel stijgt voorbeurs 1,5 procent.

ManpowerGroup heeft in het vierde kwartaal van 2021 beduidend meer omzet en resultaat geboekt dan een jaar eerder, zo bleek uit de cijfers van de Amerikaanse uitzendonderneming. De resultaten lijken te worden beloond met een openingswinst van 5 procent voor het aandeel.

NXP heeft in 2021 een recordomzet behaald van ruim 11 miljard dollar. Volgens CEO Kurt Sievers nam de vraag in alle eindmarkten gedurende het jaar toe. Hij heeft er vertrouwen in dat de robuuste groei in 2022 een vervolg krijgt. Het aandeel lijkt bijna een procent hoger te openen.

Axalta Coatings Systems behaalde in het vierde kwartaal van 2021 een lagere winst, vanwege de grotere impact van de grondstofprijzen dan aanvankelijk voorzien. Ook de verstoringen in de aanvoerketen vielen tegen. Het aandeel lijkt dinsdag 3 procent lager te gaan openen.

UPS heeft in het vierde kwartaal 2021 de omzet en winst zien stijgen en besloot het dividend stevig te verhogen. Het aandeel zal naar verwachting 7 procent hoger openen.

AT&T wil het belang in WarnerMedia van de hand doen. Dit maakte het telecombedrijf dinsdagmiddag bekend. Aandeelhouders AT&T ontvangen voor elk aandeel 0,24 aandeel Warner Bros. Discovery. Het aandeel AT&T daalt voorbeurs 6 procent.

Tesla heeft bijna 54.000 auto's teruggeroepen vanwege een probleem in de zogenaamde Full Self-Driving software. Dit blijkt uit documenten ingediend bij de National Highway Traffic Safety Administration. Door de softwarefout kunnen de auto's, wanneer zij automatisch rijden, doorrollen na stopborden. Daarom is er een update van de software nodig. Het aandeel Tesla lijkt dinsdag ongeveer één procent lager te gaan openen.

AMC Entertainment rekent voor het vierde kwartaal van 2021 op een hogere omzet dan de markt voorziet. Dit bleek dinsdag uit voorlopige cijfers van de Amerikaanse bioscoopketen. Het bedrijf sprak van het sterkste kwartaal in twee jaar. In de voorbeurshandel stijgt het aandeel AMC dinsdag zo'n 5 procent.

Slotstanden

Wall Street is een moeizame januarimaand positief geëindigd. De S&P 500 won maandag 1,9 procent op 4.515,55 punten, de Dow Jones index sloot 1,2 procent in de plus op 35.131,86 punten en de Nasdaq steeg 3,4 procent tot een slotkoers van 14.239,88 punten.