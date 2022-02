MicroStrategy koopt voor 25 miljoen dollar aan bitcoin Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) MicroStrategy heeft voor 25,0 miljoen dollar aan bitcoin bijgekocht. Dit maakte CEO Michael Saylor dinsdag bekend. In totaal werden er 660 bitcoins gekocht, wat neerkomt op een gemiddelde prijs van 37.865 dollar. Per eind januari heeft MicroStrategy 125.051 bitcoins op de plank liggen. Die munten werden gekocht voor gemiddeld 30.200 dollar en hebben volgens MicroStrategy een totale waarde van circa 3,78 miljard dollar. Dinsdag kost een bitcoin 38.688 dollar. Bron: ABM Financial News

