Exxon Mobil boekt flinke winst

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Exxon Mobil heeft in het vierde kwartaal van 2021 kunnen profiteren van een sterkere vraag en kostenbesparingen, en schreef daardoor weer zwarte cijfers. Dit meldde de Amerikaanse oliereus dinsdagmiddag. CEO Darren Woods roemde in een toelichting de reactie van ExxonMobil op de coronapandemie. Dankzij structurele kostenbesparingen wist het bedrijf “volop te profiteren van het marktherstel in 2021”. In het afgelopen kwartaal kwam de winst uit op 8,9 miljard dollar, tegenover een verlies van 20,1 miljard dollar in dezelfde periode een jaar eerder. De aangepaste winst van 2,05 dollar per aandeel was iets beter dan de 1,93 dollar waar analisten geraadpleegd door FactSet op rekenden. In heel 2021 verdiende de oliereus 23 miljard dollar. In 2020 leed het bedrijf nog een verlies van 22,4 miljard dollar. Bij Upstream zorgden hogere prijzen en dito volumes voor een winst van 6,1 miljard dollar, tegenover een verlies van 18,5 miljard dollar een jaar eerder. Bij Downstream verbeterden de marges, wat resulteerde in een winst van 1,5 miljard dollar. Een jaar eerder schreef deze tak nog een verlies van 1,2 miljard dollar. In het vierde kwartaal produceerde ExxonMobil gemiddeld 3,8 miljoen vaten olie per dag. In heel 2021 waren dit er 3,7 miljoen. In 2021 kwamen de investeringen uit op 16,6 miljard dollar, aan de onderkant van de afgegeven bandbreedte van 16 miljard tot 19 miljard dollar. Na negen maanden zat Exxon op 10,8 miljard dollar. Exxon koopt de komende 12 tot 24 maanden voor 10 miljard dollar aan eigen aandelen in. Plannen Eind vorig jaar liet ExxonMobil al weten in 2027 de winst en kasstroom te willen hebben verdubbeld in vergelijking tot 2019. Jaarlijks zal Exxon 20 tot 25 miljard dollar investeren. Maandagavond kondigde de oliereus aan te gaan reorganiseren. Exxon Mobil krijgt vanaf 1 april 2021 drie bedrijfstakken: olie- en gasproductie, een chemical- en raffinagedivisie en een tak die zich richt op duurzaamheid. Het hoofdkantoor verhuist van Irving in Texas naar Houston. Exxon zei maandag verder dat het op koers ligt om structureel meer dan 6 miljard dollar aan kosten te besparen in 2023, ten opzichte van 2019. Het aandeel opent vermoedelijk bijna 2 procent hoger. Bron: ABM Financial News

