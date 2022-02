Europese beurzen hoger rond middaguur Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden dinsdag hoger en lijken daarmee het voorbeeld van Wall Street van maandagavond te volgen. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde dinsdag rond het middaguur een winst van 1,3 procent op 472,00 punten. De Duitse DAX liet een stijging zien van 1,0 procent naar 15.622,40 punten. De Franse CAC 40 noteerde een winst van eveneens 1,0 procent met een stand van 7.071,51 punten. De Britse FTSE won dinsdag 0,8 procent naar 7.527,78 punten. "Ik denk dat er een goede kans is dat we afgelopen week een voorlopig dieptepunt hebben bereikt", aldus fondsbeheerder Andrew Slimmon van Morgan Stanley Investment Management. "De fundamentals zijn geen reden tot koerszwakte." Vanochtend bleken de Duitse detailhandelsverkopen in december meer te zijn gedaald dan verwacht. De Franse inflatie steeg onverwacht. De prijzen stegen afgelopen maand met 2,9 procent op jaarbasis na een stijging met 2,8 procent in december. Economen rekenden op een stijging met 2,5 procent. De Duitse werkloosheid in januari kwam uit op 5,1 procent, tegenover 5,2 procent in december, waar de markt vooraf eveneens rekening mee hield. De werkloosheid in de eurozone kwam in december uit op 7,0 procent tegen 7,1 procent in november en tegen een door economen verwachte 7,2 procent. Dinsdagmorgen verscheen uit Europa ook een aantal definitieve inkoopmanagersindices voor de verschillende industrieën. Voor de Duitse en de Europese industrie bleek het groeitempo iets lager uit te zijn gevallen dan eerder was berekend. Vanmiddag volgen in de Verenigde Staten de definitieve inkoopmanagersindex voor de industrie. Verder is er aandacht voor de Amerikaanse vacatures, een steeds belangrijker cijfer, naast de banengroeidata, en de bouwuitgaven in de laatste maand van 2021. Olie werd dinsdag goedkoper. Een maart-future West Texas Intermediate noteerde 1,0 procent in het groen op 87, dollar, terwijl voor een april-future Brent 89, dollar werd betaald, een winst van 1,1 procent. De euro/dollar noteerde op 1,1261. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,1249 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag stond er een stand van 1,1238 op de borden.



Bedrijfsnieuws UBS heeft in het vierde kwartaal van 2021 een hoger dan voorziene winst geboekt en kwam met nieuwe doelen als onderdeel van een strategie-update. UBS stelt een dividend voor van 50 dollarcent per aandeel over 2021, terwijl een jaar eerder nog 37 cent werd uitgekeerd. Ook wil de Zwitserse bank dit jaar voor 5 miljard dollar aan eigen aandelen inkopen. De koers van het aandeel noteerde 7,0 procent hoger. ING voert exclusieve gesprekken met Boursorama van Société Générale over het leveren van bancaire diensten aan de retailklanten van de Nederlandse bank in Frankrijk. De koers van het aandeel ING noteerde 1,3 procent hoger. EssilorLuxottica is van plan tot 1,5 miljoen eigen aandelen in te kopen. De koers van het aandeel EssilorLuxottica noteerde 2,6 procent hoger. Verder noteerden vooral de koersen van techaandelen hoger na de rally op de Nasdaq maandagavond. Ook grondstoffenaandelen boekten koersstijgingen. In Parijs noteerden drie van de vijf minnen opmerkelijke verschillen met de slotnoteringen van maandag en die betroffen de koersen van de aandelen van Orange, Renault en Sanofi die tussen de 1,2 en de 2 procent daalden. In Frankfurt bleven de koersverliezen beperkt tot vier aandelen, terwijl de dalingen niet verder reikten dan 0,8 procent. Futures Wall Street De Amerikaanse beurzen gaan dinsdag naar verwachting een licht lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,2 procent in het rood. De S&P 500 won maandag 1,9 procent op 4.515,55 punten, de Dow Jones index sloot 1,2 procent in de plus op 35.131,86 punten en de Nasdaq steeg 3,4 procent bij een slot van 14.239,88 punten. Bron: ABM Financial News

