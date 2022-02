UPS presteert iets beter dan verwacht Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) UPS heeft in het vierde kwartaal 2021 de omzet en winst zien stijgen en besloot het dividend stevig te verhogen. Dit bleek dinsdag uit de cijfers van de Amerikaanse pakjesbezorger. In het vierde kwartaal steeg de omzet met 11,5 procent tot 27,8 miljard dollar. De analisten die aan de consensus van FactSet bijdroegen hadden op 27,1 miljard dollar gerekend. De operationele winst bedroeg 3,9 miljard dollar, een stijging van maar liefst 91 procent op jaarbasis. Op aangepaste basis gaat het om een stijging van 38 procent. De winst per aandeel kwam uit op 3,52 dollar. En op aangepaste basis steeg de winst per aandeel met 35 procent tot 3,59 dollar. De consensus samengesteld door FactSet rekende op 3,10 dollar. Verder wil UPS een kwartaaldividend van 1,52 dollar per aandeel uitkeren. Dit is 49 procent meer dan aandeelhouders een jaar eerder ontvingen. 2021 In heel 2021 boekte UPS een omzetgroei van 15 procent tot 97,3 miljard dollar. De operationele winst bedroeg 12,8 miljard dollar. Op aangepaste basis steeg de operationele winst met bijna 51 procent tot 13,1 miljard dollar. UPS boekte een winst per aandeel van 14,68 dollar, en van 12,13 dollar aangepast voor bijzondere posten. De vrije kasstroom kwam uit op 10,9 miljard dollar. Outlook CEO Carol Tomé zei in een toelichting op de cijfers te verwachten dat het sterke momentum ook in 2022 aanhoudt. De pakjesbezorger rekent voor 2022 op een omzetstijging tot 102 miljard dollar in 2022, met een aangepaste operationele marge van ongeveer 13,7 procent, 0,2 procentpunt meer dan in 2021. Het aandeel UPS lijkt ruim 5 procent hoger te gaan openen. Bron: ABM Financial News

