Valuta: euro omhoog binnen beperkte bandbreedte

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde dinsdag hoger ten opzichte van de dollar, nadat het laatste Duitse inflatiecijfer de verwachting voedt dat de Europese Centrale Bank meer zal moeten kijken naar inperking van het huidige monetaire beleid.

"De ECB zal aanstaande donderdag geen beleidswijzigingen aankondigen, maar het is niet uitgesloten dat aanstaande donderdag gehint wordt op een verandering daarin", aldus valutahandelaar Stéphane van der Meer van valutabroker Ebury dinsdag tegen ABM Financial News. "Dat maakt de markt voor nu positief gestemd ten aanzien van de euro, terwijl de bandbreedte voor de euro wel bescheiden blijft. Voor de langere termijn lijkt de dollar nog altijd aan het langste eind te trekken", aldus Van der Meer.

Naast de ECB, de Amerikaanse banendata over januari en het Britse rentebesluit, eveneens gepland voor aanstaande donderdag, kijkt Van der Meer ook uit naar de OPEC-vergadering. "De olieprijs heeft boven de 90 dollar per vat genoteerd. De vraag is nu of het kartel de toenemende vraag naar brandstof beantwoordt met een verhoging van de productie", aldus Van der Meer.

Een productieverhoging zal een temperend effect op de olieprijs hebben en de dollarkoers kunnen beïnvloeden.

Vanochtend bleken de Duitse detailhandelsverkopen over december meer te zijn gedaald dan verwacht. De Franse inflatie steeg onverwacht. De prijzen stegen afgelopen maand met 2,9 procent op jaarbasis na een stijging met 2,8 procent in december. Economen rekenden op een stijging met 2,5 procent.

De Duitse werkloosheid in januari kwam in de aangepaste versie uit op 5,1 procent, tegenover 5,2 procent in december, waar de markt vooraf eveneens rekening mee hield.

De werkloosheid in de eurozone kwam in december uit op 7,0 procent tegen 7,1 procent in november en tegen een door economen verwachte 7,2 procent.

Dinsdagmorgen verscheen uit Europa ook een aantal definitieve inkoopmanagersindices voor de verschillende industrieën. Voor de Duitse en de Europese industrie bleek het groeitempo iets lager uit te zijn gevallen dan eerder was berekend.

Vanmiddag volgen in de Verenigde Staten de definitieve inkoopmanagersindex voor de industrie. Verder is er aandacht voor de Amerikaanse vacatures, een steeds belangrijker cijfer, naast de banengroeidata, en de bouwuitgaven in de laatste maand van 2021.

De euro noteerde dinsdag 0,3 procent hoger op 1,1262 dollar. De Europese munt noteerde 0,2 procent lager op 0,8342 Britse pond. Het Britse pond won dinsdag 0,4 procent en noteerde op 1,3500 dollar.