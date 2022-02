Besi op kooplijst UBS Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) UBS is weer gestart met het volgen van BE Semiconductor Industries met een koersdoel van 96,00 euro. Dit bleek dinsdag uit een rapport van de Zwitserse bank. De huidige opwaartse cyclus zal volgens de analisten van UBS langer aanhouden dan gebruikelijk, dankzij aanhoudende investeringen in de sector gedurende 2022. En de uitrol van nieuwe hybrid bonding producten zal een daling in 2023 voorkomen, denkt de bank. Tussen 2021 en 2024 zal de nettowinst jaarlijks met gemiddeld 13 procent stijgen, voorziet UBS. En de marge zal dicht bij het recordniveau uit 2021 blijven, denken de analisten, "en ruim boven die van sectorgenoten". Dit alles zal gunstig uitpakken voor de kasstroom. "We rekenen op een groei van circa 10 procent", en dat is ook goed nieuws voor aandeelhouders, merkt UBS op. Voor 2021 rekent UBS op een dividend per aandeel van 3,45 euro, wat in 2022 zal stijgen naar 3,68 euro. Het aandeel Besi wint dinsdag 5,5 procent op 77,86 euro. Bron: ABM Financial News

