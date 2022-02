Cumulex neemt belang in AA Circular Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Cumulex heeft overeenstemming bereikt over de overname van een belang van 65 procent in AA Circular. Dit maakte het bedrijf met een notering in Brussel dinsdagochtend bekend. AA Circulair is actief in de totaalamovatie, renovatieamovatie en recycling in de zakelijke bouwmarkt in Nederland. De jaaromzet bedraagt ruim 7 miljoen euro en de EBITDA marge ligt in de bandbreedte van 13 tot 17 procent. Cumulex zal het belang kopen tegen dezelfde prijs als waar tegen grootaandeelhouder Value8 het belang recent heeft verworven. De overname wordt gefinancierd met de uitgifte van een converteerbare obligatie. Uitgaande van volledige conversie van de converteerbare obligatielening schat Cumulex de verwaterde winst per aandeel in op circa 0,20 euro. Cumulex vindt het nog te vroeg om een concrete winstverwachting voor 2022 af te geven. Bron: ABM Financial News

