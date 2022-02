Groeitempo Nederlandse industrie omhoog Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Nederlandse industrie is in januari harder gegroeid dan in december. Dit bleek dinsdag uit cijfers van Markit. De inkoopmanagersindex voor de Nederlandse industrie steeg van 58,7 in december, het laagste niveau in 12 maanden, naar 60,1 in januari. "Toeleveringsketens lijken niet verder ontregeld te worden door de snelle opkomst van de Omikron-variant en de maatregelen daartegen," zei Albert Jan Swart, sectoreconoom industrie bij ABN AMRO, in een reactie op het cijfer. Het lijkt er volgens Swart op dat het tekort aan materialen afneemt en dat er langzaam een nieuw evenwicht ontstaat tussen vraag en aanbod. Een indexstand groter dan 50 wijst op groei, terwijl minder dan 50 krimp betekent. Bron: ABM Financial News

Bron: ABM Financial News