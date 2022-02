ING in gesprek met Boursorama over Franse retailklanten Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) ING voert exclusieve gesprekken met Boursorama van Société Générale over het leveren van bancaire diensten aan de retailklanten van de Nederlandse bank in Frankrijk. Dit meldde ING dinsdagochtend. ING zette de Franse retailtak medio vorig jaar in de etalage. ING is sinds 2000 actief in Frankrijk als online bank voor particulieren en heeft ongeveer 1 miljoen klanten in het land die producten afnemen zoals betaalrekeningen, hypotheken, consumptieve leningen en beleggingsproducten. De Franse zakenbank staat niet in de etalage, benadrukte ING meermaals en dat werd dinsdag nog eens bevestigd. Dat ING met Boursorama praat, is geen heel grote verrassing. De Franse zakenkrant Les Echos meldde dit vorig jaar al. Eind 2021 is tussen de twee partijen reeds een eerste document getekend om bancaire diensten te gaan verlenen aan de ING-klanten. Een definitieve overeenkomst zou op zijn laatst in april dit jaar getekend moeten worden. Duidelijk is al dat de hypotheken van ING Frankrijk niet tot de deal behoren. Die zal ING zelf blijven managen. En ook de consumentenkredieten zullen mogelijk gewoon bij ING blijven. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.