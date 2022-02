ASMI draagt Hichem M’Saad voor als bestuurslid Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) ASM International is van plan het bestuur uit te breiden tot drie leden met de benoeming van Hichem M’Saad als nieuw lid en chief technology officer. Dit meldde de halfgeleiderpecialist dinsdag. De uitbreiding van het bestuur is volgens ASMI een teken van de sterke groei van het bedrijf in de afgelopen jaren en de groeiambities voor de komende jaren. Naast M’Saad zal het bestuur daarmee bestaan uit CEO Benjamin Loh en CFO Paul Verhagen. M’Saad werkt al meer dan 25 jaar in de halfgeleiderindustrie. Zijn basissalaris zal 600.000 dollar per jaar zijn, naast een beloningspakket in aandelen en contanten. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.