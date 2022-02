GlobalWafers staakt overname Siltronic Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) GlobalWafers ziet noodgedwongen af van de overname van Siltronic, omdat de Duitse regering niet de benodigde goedkeuring gaf. Dit kondigde de Taiwanese chipmaker dinsdagochtend aan. Alleen groen licht van Berlijn was nog nodig om Siltronic over te kunnen nemen. Alle andere toezichthouders en landen waren inmiddels akkoord gegaan met de overnameplannen. GlobalWafers zegt zijn uiterste best te hebben gedaan om ook goedkeuring van Berlijn te krijgen en diens bezwaren weg te nemen. "Dit resultaat is zeer teleurstellend", aldus CEO Doris Hsu van GlobalWafers in een toelichting. GlobalWafgers zal vanwege het mislukken van de overname 50 miljoen euro aan Siltronic betalen. GlobalWafers bracht eind 2020 een bod uit op Siltronic van aanvankelijk 125 euro per aandeel, dat later werd verhoogd naar 140 euro. Bron: ABM Financial News

