Tele2 ziet omzet stijgen

(ABM FN-Dow Jones) Tele2 heeft in het vierde kwartaal en heel 2021 meer omzet behaald. Dit meldde het Zweedse telecombedrijf dinsdag voorbeurs. De omzet uit de diensten voor eindgebruikers steeg in het afgelopen kwartaal op jaarbasis autonoom 2 procent naar 4,9 miljard kroon, omgerekend 467 miljoen euro. De omzet voor de hele groep steeg ook met 2 procent naar 7,0 miljard Zweedse kroon. Tele2 profiteerde van een sterke prestatie in de Baltische landen en wat rugwind uit roaming. Het Zweedse telecombedrijf boekte verder een onderliggend operationeel resultaat na leases (EBITDAal) van 2,4 miljard Zweedse kroon, een autonome stijging met 1 procent op jaarbasis. Dit viel toe te schrijven aan de hogere omzet uit diensten voor eindgebruikers en kostenbesparingen, al werd dit deels tenietgedaan door hogere marketingkosten. Tele2 boekte een nettowinst van 953 miljoen Zweedse kroon tegen 4,1 miljard een kroon een jaar eerder. Ook over heel 2021 liep de winst terug van 7,4 naar 4,3 miljard kroon. Een jaar eerder profiteerde Tele2 nog van desinvesteringen. De vrije kasstroom uit voortgezette activiteiten bedroeg in het afgelopen jaar 5,8 miljard kroon, ofwel 8,3 kroon per aandeel. Over heel 2021 presteerde Tele2 naar eigen zeggen conform de eigen verwachting met een groei van de dienstenomzet met 1 procent, een onderliggende EBITDAal van 5 procent en investeringen van 3,2 miljard kroon, waar werd gemikt op 2,8 tot 3,3 miljard kroon. Tele2 wil een dividend voorstellen van 6,75 kroon per aandeel, hetgeen een stijging markeert van 12,5 procent. Nederland Bij T-Mobile Nederland, waar Tele2 nu nog een belang van 25 procent in heeft, trok het aantal klanten met breedband internet tot 10 procent aan, terwijl het aantal klanten met een mobiel abonnement met 20 procent steeg in de periode tot eind september. De omzet trok van januari tot en met september met 7 procent aan en de EBITDaal met 16 procent. Op 7 september kondigde Tele2 aan zijn belang in T-Mobile Nederland te verkopen. Outlook Tele2 herhaalde de outlook voor de middellange termijn. De omzet uit diensten voor eindgebruikers zal in 2022 met enkele procenten stijgen, terwijl de onderliggende EBITDAal met circa 5 procent zal aantrekken ten opzichte van 2021. De investeringen moeten tussen 2,8 en 3,3 miljard kroon liggen. Bron: ABM Financial News

