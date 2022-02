Kepler Cheuvreux verlaagt koersdoel AkzoNobel fors Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Kepler Cheuvreux heeft het koersdoel voor AkzoNobel verlaagd van 106,00 naar 96,00 euro met handhaving van het Houden advies. Dit bleek dinsdag uit een rapport van de bank. Naast het koersdoel werden ook de taxaties verlaagd met het oog op de aanhoudende stijging in de prijzen voor grondstoffen, energie, verpakkingen en logistiek. Kepler Cheuvreux verlaagde dinsdag de ramingen voor het aangepaste bedrijfsresultaat (EBIT) voor 2021 met 4 procent, voor dit jaar met 12 procent en voor 2023 met 14 procent. Het aandeel AkzoNobel sloot maandag op 91,56 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.