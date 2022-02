Berenberg verhoogt koersdoel Shell Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Berenberg heeft dinsdag het koersdoel voor Shell verhoogd van 24,00 naar 27,50 euro, of 23,50 Britse pond, met een onveranderde koopaanbeveling. De analisten van Berenberg zijn vooral te spreken over de divisie Integrated Gas, die momenteel het meest winstgevend is en de belangrijkste aanjager van de kasstroom van Shell. Daarbij wijzen de analisten erop dat Shell in de komende jaren een aantal interessante LNG-projecten in productie neemt. Inmiddels is de schuld gedaald tot onder de 65 miljard dollar, en dat betekent dat het dividend jaarlijks met circa 4 procent wordt verhoogd en 20 tot 30 procent van de operationele kasstroom wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders, deels in dividenden en deels via de inkoop van eigen aandelen. Voor 2021 rekent Berenberg op een aangepaste winst per aandeel Shell van 2,28 dollar, wat in 2022 zal stijgen naar 3,06 dollar. Bron: ABM Financial News

