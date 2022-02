Centrale bank van Australie stopt inkoop obligaties Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De centrale bank van Australië stopt met de inkoop van obligaties en heeft de beleidsrente op 0,10 procent gehouden. Dit bleek dinsdag uit het laatste rentebesluit van de Reserve Bank of Australia. Het besluit de inkoop te beëindigen vloeit voort uit een analyse van de effecten van het inkoopprogramma. Daaruit bleek dat deze zich eerder dan verwacht hebben aangediend. Met het programma is de balans van de bank meer dan verdrievoudigd naar 640 miljard Australische dollar. In mei wordt een herinvestering bekeken. De stopzetting van het programma staat los van het rentebeleid voor de korte termijn, aldus de bank dinsdag. De bank verwacht pas een aanpassing van de rente als de inflatie voor langere tijd tussen de 2 en 3 procent noteert. De inflatie staat nu op op 3,5 procent door opgelopen brandstofprijzen, hogere prijzen voor nieuwbouwwoningen en verstoringen in de aanvoerketen. Onderliggend bedraagt de inflatie 2,6 procent. Voor de komende kwartalen wordt deze verwacht op te lopen naar 3,25 procent, om richting het einde van 2023 weer af te nemen naar 2,75 procent. De onzekere factor is de duur van de verstoringen in de aanvoerketen. De bank verwacht dat de uitgaven van de ingezetenen van het land weer aantrekken als het aantal coronabesmettingen afneemt. Daarmee ziet het beleidsorgaan geen ontsporingen in het economisch herstel. Voor 2022 verwacht de bank een economische groei van 4,25 procent en van 2 procent in 2023. De werkloosheid is in december ondertussen gedaald naar 4,2 procent en dat betekent dat de Australische arbeidsmarkt zich sterk heeft weten te herstellen. De verwachting voor de rest van het jaar is dat de het werkloosheidspercentage onder de 4 procent daalt en aan het eind van 2023 op 3,75 procent noteert. De Australische dollar noteerde dinsdag 0,2 procent lager op 0,7055 Amerikaanse dollar. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.