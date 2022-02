Europese beurzen openen naar verwachting hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan dinsdag een hogere opening tegemoet.

IG voorziet een openingswinst van 131 punten voor de Duitse DAX, een plus van 66 punten voor de Franse CAC 40 en een stijging van 48 punten voor de Britse FTSE 100.

De aandelenmarkten in Europa zijn maandag overwegend hoger geëindigd. Marktanalist Michael Hewson van CMC Markets sprak van een positief einde voor wat een achtbaan was voor de Europese aandelenmarkten in januari.

Over heel januari verloor de Stoxx 600 meer dan 4 procent en de DAX ruim 3 procent. De FTSE 100, die maandag een fractie daalde, steeg op maandbasis wel 1,0 procent.

De economische groei van de eurozone was in het vierde kwartaal 0,3 procent op kwartaalbasis, volgens voorlopige cijfers van Eurostat, fors lager dan de 2,3 procent in het derde kwartaal. Op jaarbasis was de groei afgelopen kwartaal wel 5,2 procent.

In Duitsland koelde de inflatie in januari iets af, bleek uit een voorlopig cijfer. Maar het inflatieniveau van 4,9 procent is nog altijd hoog. Volgens econoom Carsten Brzeski van ING zal de Duitse inflatie vermoedelijk leiden tot opnieuw een opwaartse bijstelling van de inflatieverwachtingen van de Europese Centrale Bank.

"Maar we zien geen mogelijkheid voor de ECB om spoedig een renteverhoging te overwegen", aldus Brzeski. De ECB maakt donderdag het rentebesluit bekend. Woensdag verschijnen nog inflatiecijfers uit de gehele eurozone.

Economen van Barclays sluiten niet uit dat wanneer die data negatief verrassen, en de inflatie dus nog harder is gestegen, dit de ECB dwingt tot een meer hawkish toon.

Bedrijfsnieuws

Groupe Casino heeft de winstverwachting neerwaarts bijgesteld, na tegenvallende foodretailverkopen in Frankrijk in het vierde kwartaal. De Franse markt voor foodretail kromp in het vierde kwartaal met 3,7 procent en met 5,6 procent in Ile de France, het gebied rond Parijs. Het aandeel verloor liefst 14 procent.

Ryanair heeft de prijzen van tickets kunnen verhogen ondanks de beperkingen wegens het coronavirus in december. De gemiddelde ticketprijs van 25 euro was slechts 24 procent lager dan het derde kwartaal van 2019, en beter dan het voorgaande kwartaal, volgens Citi. Ondanks hogere passagiersaantallen en meer omzet leed Ryanair nog wel altijd verlies. Het aandeel steeg in Londen 3 procent.

KPN won rond 1,5 procent na cijfers, die door analisten werden bestempeld als conform verwachting. Degroof Petercam verhoogde het koersdoel voor KPN naar 3,00 euro.

In Frankfurt deden HelloFresh en Delivery Hero goede zaken, met winsten van 5,5 tot 7 procent. Sectorgenoot Just Eat Takeaway steeg ruim 5 procent in Amsterdam. Siemens Healthineers was de grootste daler in de DAX en leverde zo'n 2,5 procent in.

In Parijs ging Dassault aan kop, met een plus van zo'n 3 procent, maar moest Carrefour zo'n 5 procent laten gaan in de CAC 40, in het spoor van sectorgenoot Groupe Casino.

Euro STOXX 50 4.154,25 (+0,4%)

STOXX Europe 600 468,88 (+0,7%)

DAX 15.471,20 (+1,0%)

CAC 40 6.999,20 (+0,5%)

FTSE 100 7.464,37 (-0,02%)

SMI 12.226,70 (+1,0%)

AEX 755,20 (+1,5%)

BEL 20 4.071,93 (+0,6%)

FTSE MIB 26.814,05 (+0,9%)

IBEX 35 8.612,80 (+0,03%)

AMERIKAANSE AANDELEN

De Amerikaanse futures voorspellen dinsdag een vlakke opening voor Wall Street.

Wall Street is maandag een moeizame januarimaand positief geëindigd.

De Dow, S&P 500 en Nasdaq eindigen de eerste maand van 2022 met verliezen van 3 tot 9 procent, als gevolg van de verwachte renteverhogingen van de Federal Reserve. Voor de Nasdaq was het de slechtste maand sinds maart 2020.

"Er kan gesproken worden van extreme volatiliteit dit jaar", aldus Louise Dudley, portefeuillemanager bij Federated Hermes. "Mensen maken zich vooral zorgen omdat de renteverwachtingen steeds verder oplopen."

Volgens Dudley zal de volatiliteit afnemen naarmate beleggers meer duidelijkheid krijgen op welk niveau de inflatie zal pieken, en welke impact bedrijven op dit vlak verwachten.

"Bedrijven slagen er op dit moment in om hun verwachtingen waar te maken, maar het zijn de vooruitzichten die absoluut een groot vraagteken blijven", merkte de analist op.

Op macro-economisch vlak was het maandag rustig in de VS. Alleen de inkoopmanagersindex voor de regio Chicago stond op de rol. In januari steeg de index naar 65,2, van 64,3 in december.

Het belangrijkste macrocijfer staat voor vrijdag gepland. De Amerikaanse overheid zal dan het banenrapport voor januari publiceren, en deze cijfers zijn van belang voor het monetaire beleid van de Fed.

Luc Aben van Van Lanschot Kempen rekent op een vertekend banenrapport.

"Door omikron zitten naar schatting 9 miljoen Amerikanen thuis. Omdat een deel van hen niet wordt doorbetaald, worden ze tijdelijk als werkloos beschouwd. Wat vanzelfsprekend drukt op het netto-cijfer van het nieuwe aantal banen", aldus de econoom.

De boodschap is volgens Aben dan ook om er niet al te veel aandacht aan te besteden.

"Onderliggend blijft de Amerikaanse arbeidsmarkt sterk. De vertekende cijfers van komende vrijdag zullen niks veranderen aan de inschatting en plannen van de Fed.", aldus de econoom van Van Lanschot Kempen.

De olieprijs is maandag verder gestegen. Bij een settlement van 88,15 dollar werd een vat West Texas Intermediate zo'n 1,5 procent duurder. In januari steeg de WTI-olieprijs met 17 procent. Woensdag vergadert OPEC+ over de bestaande productie-afspraken.

Bedrijfsnieuws

Exxon Mobil gaat reorganiseren, zonder dat daarbij ontslagen vallen. Dit meldde de Amerikaanse oliereus maandag. Exxon Mobil krijgt vanaf 1 april 2021 drie bedrijfstakken: olie- en gasproductie, een chemical- en raffinagedivisie en een tak die zich richt op duurzaamheid. Het hoofdkantoor verhuist van Irving in Texas naar Houston.

Exxon zei maandag verder dat het op koers ligt om structureel meer dan 6 miljard dollar aan kosten te besparen in 2023, ten opzichte van 2019. De oliereus komt dinsdagmiddag met kwartaalcijfers. Het aandeel sloot circa een procent hoger.

Moderna won ruim 6 procent nadat het van de FDA volledige goedkeuring kreeg om zijn coronavaccin toe te dienen bij personen van 18 jaar of ouder. In december 2020 kreeg Moderna een noodvergunning voor het vaccin, dat al ongeveer een jaar wereldwijd wordt toegediend.

Novavax heeft maandag een aanvraag ingediend bij de U.S. Food and Drug Administration voor een noodvergunning om zijn coronavaccin in te zetten bij mensen van 18 jaar en ouder. Eind december kreeg Novavax al groen licht van de Europese Unie. Het aandeel steeg zo'n 12 procent in New York.



Aandelen Boeing sloten maandag zo'n 5 procent hoger nadat de Amerikaanse vliegtuigbouwer een miljardendeal sloot met Qatar Airways. Qatar Airways heeft naast een voorlopige order van 737 MAX-toestellen die kan oplopen tot 50 stuks, ook 34 777X vliegtuigen besteld bij Boeing en GE Aviation, met de optie voor nog eens 16 toestellen. Aandelen General Electric stegen maandag ruim 2,5 procent.

Elliott Investment Management en Vista Equity Partners hebben een bod uitgebracht op Citrix Systems van 104 dollar per aandeel. Citrix daalde 3,5 procent en sloot net onder 102 dollar.

Sony Interactive Entertainment neemt de Amerikaanse computerspelontwikkelaar Bungie over voor 3,6 miljard dollar. Bungie is bekend van de computerspellen Destiny en Halo. Aandelen Sony stegen maandag 4,5 procent in New York.

S&P 500 index 4.515,55 (+1,9%)

Dow Jones index 35.131,86 (+1,2%)

Nasdaq Composite 14.239,88 (+3,4%)

AZIE

De Japanse beurs noteerden dinsdag hoger. De Chinese beurzen zijn nog de hele week gesloten vanwege de viering van Chinees Nieuwjaar.

Nikkei 225 27.080,34 (+0,3%)

Shanghai Composite Gesloten

Hang Seng Gesloten

VALUTA

De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,1239. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag bewoog het muntpaar op 1,1238.

USD/JPY Yen 115,00

EUR/USD Euro 1,1239

EUR/JPY Yen 129,25

MACRO-AGENDA:

00:00 Chinese beurzen dicht

00:30 Inkoopmanagersindex industrie - Januari def. (Jap)

05:30 Reserve Bank of Australia - Rentebesluit (Aus)

08:00 Detailhandelsverkopen - December (Dld)

08:45 Inflatie - Januari vlpg. (Fra)

09:00 Inkoopmanagersindex industrie - Januari (NL)

09:15 Inkoopmanagersindex industrie - Januari (Spa)

09:45 Inkoopmanagersindex industrie - Januari (Ita)

09:50 Inkoopmanagersindex industrie - Januari def. (Fra)

09:55 Inkoopmanagersindex industrie - Januari def. (Dld)

09:55 Werkloosheid - Januari (Dld)

10:00 Inkoopmanagersindex industrie - Januari def. (eur)

10:30 Inkoopmanagersindex industrie - Januari def. (VK)

11:00 Werkloosheid - December (eur)

15:45 Inkoopmanagersindex industrie Markit - Januari def. (VS)

16:00 Inkoopmanagersindex industrie ISM - Januari (VS)

16:00 Vacatures - December (VS)

16:00 Bouwuitgaven - December (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

07:00 UBS - Cijfers vierde kwartaal (Zwi)

08:00 Ryanair - Cijfers derde kwartaal (VK)

13:00 Exxon Mobil - Cijfers vierde kwartaal (VS)

13:00 General Motors - Cijfers vierde kwartaal (VS)

13:00 ManpowerGroup - Cijfers vierde kwartaal (VS)

13:00 UPS - Cijfers vierde kwartaal (VS)

22:00 Alphabet (Google) - Cijfers vierde kwartaal (VS)

22:00 Gilead Sciences - Cijfers vierde kwartaal (VS)

22:00 PayPal - Cijfers vierde kwartaal (VS)

22:00 Starbucks - Cijfers eerste kwartaal (VS)