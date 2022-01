Olieprijs stijgt door Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is maandag verder gestegen. Bij een settlement van 88,15 dollar werd een vat West Texas Intermediate zo'n 1,5 procent duurder. In januari steeg de WTI-olieprijs met 17 procent. Een vat Brent werd deze maand zo'n 13 procent meer waard.



Volgens analist Warren Patterson van ING zijn het de spanningen tussen Oekraïne en Rusland die de olieprijzen momenteel ondersteunen. Gevreesd wordt voor een Russische invasie, gezien de 100.000 Russische troepen die zich momenteel aan de grens bevinden. De Verenigde Staten en zijn bondgenoten dreigen ondertussen met sancties tegen Rusland als Moskou Oekraïne inderdaad binnenvalt.



Een belangrijk evenement voor de oliemarkten deze week is de bijeenkomst van OPEC+, met onder andere Rusland, op woensdag. Tot nog toe hebben de OPEC en bondgenoten zich gehouden aan de afspraak om de productie elke maand verder op te voeren met 400.000 per dag.



Een aantal leden worstelt echter met het halen van de afgesproken productiequota. Volgens analist Louise Dickson van Rystad Energy moet een korte termijn oplossing voor de tekorten aan de aanbodkant komen van OPEC+ en in het bijzonder Saoedi-Arabië, het land met de grootste productiecapaciteit.



Volgens Dickson zou Riyad kunnen besluiten om vrijwillig meer olie aan de markt toe te voegen, zoals het begin 2021 omgekeerd ook 1 miljoen vaten minder oppompte om de markt toen meer in balans te brengen. Bron: ABM Financial News

