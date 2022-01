Beursblik: ECB houdt voet bij stuk

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De Europese Centrale Bank zal bij het rentebesluit van aanstaande donderdag vermoedelijk zijn forward guidance herhalen en zich niet laten verleiden om sneller in te grijpen om zo bij te blijven bij andere grote centrale banken. Dit is de verwachting van economen voorafgaand aan het rentebesluit van de ECB.

Portfoliomanager Konstantin Veit van Pimco rekent op een 'low key'-rentebesluit, in afwachting van nieuwe economische ramingen in maart, waar "de inflatieprognoses voor 2023 en 2024 aanzienlijk naar boven worden bijgesteld", hetgeen betekent dat de ECB dan waarschijnlijk een versneld uitstapscenario zal overwegen.

"Een scenario dat de markt nu al inprijst", aldus Veit.

Ook Carsten Brzeski van ING voorziet geen spannend rentebesluit donderdag, maar wel één die een nieuwe uitdaging zal vormen op communicatie vlak: "vermijdt een ogenschijnlijke verschuiving van geduld naar paniek", aldus de econoom.

De ECB zal niet te 'hawkish' willen klinken, aldus Brzeski, om te voorkomen dat de marktverwachtingen voor een renteverhogingen te ver doorschieten. Aan de andere kant kan een ECB die te dovish klinkt, de geloofwaardigheid van de centrale bank schaden.

Daar waar de Federal Reserve afgelopen week naar de markt signaleerde dat het in maart gaat beginnen met het verhogen van de rente om zo de torenhoge inflatie te bestrijden, lijkt de ECB daar nog steeds niet aan te willen.

"Tot dusver houdt de ECB ferm vast aan het script dat de stijgende inflatie niet zal zorgen voor een overhaaste renteverhoging", aldus ING. "Tot daar iets substantieels in verandert, blijft de euro/dollar onder druk staan." De euro/dollar noteerde maandagavond op 1,1238.

De Europese munt kan dit jaar wel herstellen, wanneer de ECB toch bezwijkt onder de druk om zijn negatieve rentebeleid te beëindigen, aldus Saxo Bank. In dat geval zou de euro kunnen stijgen naar 1,20 dollar verwacht de Deense broker.

Inflatiecijfers voorafgaand aan rentebesluit

De inflatie kwam in de eurozone in december uit op 5,0 procent. Voorlopige cijfers over januari verschijnen woensdag.

"Die zal iets lager liggen dan de maand ervoor. Maar dat is dan vooral door statistische factoren. Onderliggend zal het plaatje niet veel veranderen", aldus econoom Luc Aben van Van Lanschot Kempen.

"Hoe dan ook, voor de ECB betekent de minder intense onderliggende inflatiedruk dat ze langer kan afwachten dan de Fed. Ook al omdat ze nog maar in december besliste om de aankoopprogramma’s geleidelijk af te schalen. Wat al een eerste stapje was naar een minder ruim monetair beleid."

Economen van Barclays sluiten niet uit dat wanneer de inflatiedata negatief verrassen, en de inflatie dus nog harder is gestegen, dit de ECB dwingt tot een meer hawkish toon.

Société Générale verwacht vooralsnog dat de ECB donderdag zijn forward guidance zal herhalen. "Geopolitieke spanningen in combinatie met een kwetsbare aandelenmarkt, plus zorgen over omikron, kunnen zorgen voor een meer dovish dan hawkish ECB", aldus de Franse bank.

Collega's van BNP Paribas verwachten dat de toon van de centrale bank in de loop van 2022 minder accommoderend wordt. Maar het is onwaarschijnlijk dat de rente dit jaar wordt verhoogd. De eerste renteverhoging volgt pas in maart 2023, denken de economen van BNP.

Deutsche Bank rekent wel op één renteverhoging dit jaar, in december. De economen van de Duitse grootbank voorspelden eerder nog een renteverhoging van 10 basispunten in december 2023, maar halen dat nu dus een jaar naar voren en rekenen daarbij ook op een verhoging van de beleidsrente met 25 basispunten in december 2022.

De depositorente staat momenteel op 0,50 procent negatief, de beleidsrente op 0,00 procent en de strafrente op 0,25 procent.

Het rentebesluit van de ECB wordt donderdag om 13:45 uur gepubliceerd, gevolgd door een toelichting van voorzitter Lagarde om 14:30 uur.