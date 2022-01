Novavax vraagt FDA om goedkeuring coronavaccin Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Novavax heeft maandag een aanvraag ingediend bij de U.S. Food and Drug Administration voor een noodvergunning om zijn coronavaccin in te zetten bij mensen van 18 jaar en ouder. Dit meldde de farmaceut maandagavond. Eind december kreeg Novavax al groen licht van de Europese Unie. Het aandeel stijgt maandag 9 procent in New York. Bron: ABM Financial News

