Aandelen Boeing in de lift

(ABM FN-Dow Jones) Aandelen Boeing staan maandag ruim 4 procent hoger nadat de Amerikaanse vliegtuigbouwer een miljardendeal sloot met Qatar Airways.



Qatar Airways heeft 34 777X vliegtuigen besteld bij Boeing en GE Aviation, met de optie voor nog eens 16 toestellen. Aandelen General Electric stijgen maandag 2 procent.



De luchtvaartmaatschappij plaatste verder een voorlopige order voor 25 Boeing 737 MAX-toestellen, met een optie voor nog eens 25 toestellen.



De deal komt een paar weken nadat Airbus een order voor 321-toestellen van Qatar Airways annuleerde. Bron: ABM Financial News

