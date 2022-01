Sony neemt computerspelontwikkelaar Bungie over Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Sony Interactive Entertainment neemt de Amerikaanse computerspelontwikkelaar Bungie over voor 3,6 miljard dollar. Dit meldde Sony maandagavond. Bungie is bekend van de computerspellen Destiny en Halo. Het bedrijf zal zelfstandig blijven opereren binnen PlayStation Studios van Sony, na afronding van de transactie. Die is wel onderhevig aan onder meer de goedkeuring van toezichthouders. Het is de tweede overname van een computerspelontwikkelaar in korte tijd. Eerder deze maand nam Microsoft Activision Blizzard over voor 68,7 miljard dollar. Activision is bekend van spellen als Warcraft en Candy Crush. Opvallend is dat Microsoft Bungie in 2000 overnam, maar in 2007 werd het bedrijf weer zelfstandig. Aandelen Sony stijgen maandag 4,5 procent in New York. Bron: ABM Financial News

