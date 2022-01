Wall Street koerst hoger Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: NYSE

(ABM FN-Dow Jones) Wall Street noteert maandag hoger, met nog een paar uur handel te gaan. De S&P 500 wint 1,2 procent op 4.483,66 punten, de Dow Jones index staat 0,5 procent in de plus op 34.900,15 punten en de Nasdaq noteert 2,4 procent in het groen op 14.100,37 punten. Januari was een zeer volatiele maand op de beurs, en de Dow, S&P 500 en Nasdaq zullen de eerste maand van 2022 met verliezen van 4 tot 10 procent afsluiten, als gevolg van de verwachte renteverhogingen van de Federal Reserve. "Er kan gesproken worden van extreme volatiliteit dit jaar", aldus Louise Dudley, portefeuillemanager bij Federated Hermes. "Mensen maken zich vooral zorgen omdat de renteverwachtingen steeds verder oplopen." Volgens Dudley zal de volatiliteit afnemen naarmate beleggers meer duidelijkheid krijgen op welk niveau de inflatie zal pieken, en welke impact bedrijven op dit vlak verwachten. "Bedrijven slagen er op dit moment in om hun verwachtingen waar te maken, maar het zijn de vooruitzichten die absoluut een groot vraagteken blijven", merkte de analist op. Op macro-economisch vlak is het maandag rustig in de VS. Alleen de inkoopmanagersindex voor de regio Chicago stond vanmiddag op de rol. In januari steeg de index naar 65,2, van 64,3 in december. Het belangrijkste macrocijfer is voor vrijdag gepland. De Amerikaanse overheid zal dan het banenrapport voor januari publiceren, en deze cijfers zijn van belang voor het monetaire beleid van de Fed. Luc Aben van Van Lanschot Kempen rekent op een vertekend banenrapport. "Door omikron zitten naar schatting 9 miljoen Amerikanen thuis. Omdat een deel van hen niet wordt doorbetaald, worden ze tijdelijk als werkloos beschouwd. Wat vanzelfsprekend drukt op het netto-cijfer van het nieuwe aantal banen", aldus de econoom. De boodschap is volgens Aben dan ook om er niet al te veel aandacht aan te besteden. "Onderliggend blijft de Amerikaanse arbeidsmarkt sterk. De vertekende cijfers van komende vrijdag zullen niks veranderen aan de inschatting en plannen van de Fed.", aldus de econoom van Van Lanschot Kempen. Voor elke euro krijgen beleggers maandagavond 1,1219 dollar. De olieprijs stijgt maandag een procent op 87,66 dollar, in afwachting van de vergadering van OPEC+ op woensdag. Bedrijfsnieuws Exxon Mobil gaat reorganiseren, zonder dat daarbij ontslagen vallen. Dit meldde de Amerikaanse oliereus maandag. Exxon Mobil krijgt vanaf 1 april 2021 drie bedrijfstakken: olie- en gasproductie, een chemical- en raffinagedivisie en een tak die zich richt op duurzaamheid. Het hoofdkantoor verhuist van Irving in Texas naar Houston. Exxon zei maandag verder dat het op koers ligt om structureel meer dan 6 miljard dollar aan kosten te besparen in 2023, ten opzichte van 2019. De oliereus komt dinsdagmiddag met kwartaalcijfers. Het aandeel stijgt 1,5 procent. Moderna stijgt meer dan 4 procent nadat het van de FDA volledige goedkeuring kreeg om zijn coronavaccin toe te dienen bij personen van 18 jaar of ouder. In december 2020 kreeg Moderna een noodvergunning voor het vaccin, dat al ongeveer een jaar wereldwijd wordt toegediend. Elliott Investment Management en Vista Equity Partners hebben een bod uitgebracht op Citrix Systems van 104 dollar per aandeel. Citrix daalt 3,5 procent op 101,67 dollar. Nabeurs zijn er cijfers van NXP, een van origine Nederlandse chipmaker met een beursnotering aan de Nasdaq. In aanloop stijgt het aandeel 5,5 procent. Ook Axalta, dat eerder deze maand nog een waarschuwing gaf voor een tegenvallend vierde kwartaal, opent vanavond de boeken. Het aandeel stijgt voorafgaand aan de cijfers zo'n 1,5 procent. Bron: ABM Financial News

