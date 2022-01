Intrinsieke waarde Value8 stijgt

(ABM FN-Dow Jones) Value8 verwacht dat de intrinsieke waarde eind 2021 hoger lag dan een jaar eerder. Dit meldde het investeringsvehikel maandag nabeurs.



In een zogeheten januaribericht meldde Value8 dat de intrinsieke waarde eind derde kwartaal 8,43 euro per aandeel bedroeg, exclusief dividenden, en dat de intrinsieke waarde eind 2021 hoger lag dan een kwartaal eerder.



Dit zou "een mooie stijging ten opzichte van ultimo 2020 impliceren", toen de intrinsieke waarde uitkwam op 7,62 euro per aandeel, volgens Value8.



"We danken de groei in 2021 voor een belangrijk deel aan de waardestijging van de

beursgenoteerde belangen", aldus Value8. Zo wist de Bossche automatiseerder Ctac, na jaren van stagnerende omzetten, de opgaande lijn te hervatten.



Ook de investering in recyclingsconcern Renewi is fors in waarde gestegen en gaat het bij de niet-beursgenoteerde bedrijven goed, aldus Value8, dat in 2021 de waarde van de portefeuille voor het eerst boven de 100 miljoen euro zag uitkomen.



Kijkend naar het nieuwe jaar, is het beursklimaat inmiddels omgeslagen.



"De markten worden beheerst door de angst voor een hogere rente in de VS. Hoe dat Value8 beïnvloedt? Onze bedrijven zijn gezond gefinancierd en we kunnen een hogere rente prima aan", aldus het bedrijf.

Bron: ABM Financial News