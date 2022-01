Europese beurzen sluiten volatiele maand positief af

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn maandag overwegend hoger geëindigd. Op een slot van 468,88 punten sloot de Stoxx Europe 600 index 0,7 procent hoger. De Duitse DAX steeg 1,0 procent op 15.471,20 punten, de Franse CAC 40 sloot 0,5 procent in de plus op 6.999,20 punten en de Britse FTSE 100 eindigde fractioneel lager op 7.464,37 punten.

Marktanalist Michael Hewson van CMC Markets sprak van een positief einde voor wat een achtbaan was voor de Europese aandelenmarkten in januari.

Over heel januari verloor de Stoxx 600 meer dan 4 procent en de DAX ruim 3 procent. De FTSE 100 steeg 1,0 procent.

De economische groei van de eurozone was in het vierde kwartaal 0,3 procent op kwartaalbasis, volgens voorlopige cijfers van Eurostat, fors lager dan de 2,3 procent in het derde kwartaal. Op jaarbasis was de groei afgelopen kwartaal wel 5,2 procent.

In Duitsland koelde de inflatie in januari iets af, bleek uit een voorlopig cijfer. Maar het inflatieniveau van 4,9 procent is nog altijd hoog. Volgens econoom Carsten Brzeski van ING zal de Duitse inflatie vermoedelijk leiden tot opnieuw een opwaartse bijstelling van de inflatieverwachtingen van de Europese Centrale Bank.

"Maar we zien geen mogelijkheid voor de ECB om spoedig een renteverhoging te overwegen", aldus Brzeski. De ECB maakt donderdag het rentebesluit bekend. Woensdag verschijnen nog inflatiecijfers uit de gehele eurozone.

Economen van Barclays sluiten niet uit dat wanneer die data negatief verrassen, en de inflatie dus nog harder is gestegen, dit de ECB dwingt tot een meer hawkish toon.

De euro/dollar noteerde rond het slot op 1,1198. WTI-olie steeg een half procent. Woensdag vergadert OPEC+ over de bestaande productie-afspraken.

Bedrijfsnieuws

Groupe Casino heeft de winstverwachting neerwaarts bijgesteld, na tegenvallende foodretailverkopen in Frankrijk in het vierde kwartaal. De Franse markt voor foodretail kromp in het vierde kwartaal met 3,7 procent en met 5,6 procent in Ile de France, het gebied rond Parijs. Het aandeel verloor liefst 14 procent.

Ryanair heeft de prijzen van tickets kunnen verhogen ondanks de beperkingen wegens het coronavirus in december. De gemiddelde ticketprijs van 25 euro was slechts 24 procent lager dan het derde kwartaal van 2019, en beter dan het voorgaande kwartaal, volgens Citi. Ondanks hogere passagiersaantallen en meer omzet leed Ryanair nog wel altijd verlies. Het aandeel steeg in Londen 3 procent.

KPN won rond 1,5 procent na cijfers, die door analisten werden bestempeld als conform verwachting. Degroof Petercam verhoogde het koersdoel voor KPN naar 3,00 euro.

In Frankfurt deden HelloFresh en Delivery Hero goede zaken, met winsten van 5,5 tot 7 procent. Sectorgenoot Just Eat Takeaway steeg ruim 5 procent in Amsterdam. Siemens Healthineers was de grootste daler in de DAX en leverde zo'n 2,5 procent in.

In Parijs ging Dassault aan kop, met een plus van zo'n 3 procent, maar moest Carrefour zo'n 5 procent laten gaan in de CAC 40, in het spoor van sectorgenoot Groupe Casino.

Wall Street

Rond het slot in Europa noteerden de Amerikaanse beurzen hoger.