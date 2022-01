Exxon Mobil reorganiseert met drie bedrijfstakken Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Exxon Mobil gaat reorganiseren, zonder dat daarbij ontslagen vallen. Dit meldde de Amerikaanse oliereus maandag. Exxon Mobil krijgt vanaf 1 april 2021 drie bedrijfstakken: olie- en gasproductie, een chemical- en raffinagedivisie en een tak die zich richt op duurzaamheid. Het hoofdkantoor verhuist van Irving in Texas naar Houston. Exxon zei maandag verder dat het op koers ligt om structureel meer dan 6 miljard dollar aan kosten te besparen in 2023, ten opzichte van 2019. De oliereus komt dinsdagmiddag met kwartaalcijfers. Bron: ABM Financial News

