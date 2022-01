Winst AEX op laatste dag januari

(ABM FN-Dow Jones) De AEX is maandag met een mooie winst gesloten, maar kon zo niet voorkomen dat de hoofdindex de maand januari eindigde met verlies.

De AEX steeg maandag 1,5 procent naar 755,20 punten. De maand januari leverde desondanks een verlies van ruim 5 procent.

"De angst voor het (te) snel dichtdraaien van de geldkraan door de Amerikaanse centrale bank, de Fed, is de belangrijkste oorzaak van de slechte start van het nieuwe beursjaar in Europa. Wall Street is het jaar zelfs nog veel slechter begonnen. Ondanks het sterke herstel van vrijdag", aldus investment manager Simon Wiersma van ING.

Voor de Nasdaq dreigt een verlies in januari van zo'n 11 procent.

Voor de camera van ABM Financial News zei beleggingsstrateeg Vincent Juvyns van JPMorgan Asset Management dat de kans steeds groter lijkt dat de Fed meer dan vier keer de rente gaat verhogen.

"Mocht de Amerikaanse inflatie hardnekkiger blijven dan de Fed voorspelt, dan kunnen beleggers verwachten dat de rente vaker zal worden verhoogd", aldus Juvyns.

Klik hier voor: Fed op koers voor meer dan vier renteverhogingen

Inflatiecijfers uit Spanje en Duitsland wezen op een aanhoudend hoge inflatie, hoewel de prijsstijgingen in januari wel minder sterk waren dan in december. Het Duitse cijfer viel desalniettemin tegen, aldus Deutsche Bank. Ook analist Corné van Zeijl van Cardano reageerde teleurgesteld. Omdat een btw-effect uit de cijfers zou lopen, werd gerekend op een daling van de inflatie van 5,3 naar 4,3 procent. De daling bleef echter steken op 4,9 procent.

Later deze week staat het rentebesluit van de Europese Centrale Bank op de rol. En de cijfers van vandaag zullen de centrale bank dwingen om voorzichtiger te worden over de tijdelijkheid van de inflatie, vindt analist Stefan Koopman van Rabobank.

Later deze week verschijnen nog inflatiecijfers uit de eurozone.

De euro/dollar handelde op 1,1198. Olie werd een half procent duurder en is in januari met meer dan 10 procent in waarde gestegen. Woensdag vergadert OPEC+ over de gemaakte productie-afspraken.

Stijgers en dalers

Techaandelen gingen maandag aan de leiding. Just Eat Takeaway en Adyen trokken de kar met winsten van 5,4 en 3,6 procent. Besi won 3,2 procent.

ArcelorMittal won 2,4 procent. De staalreus publiceerde maandagmiddag de analistenconsensus voor het vierde kwartaal. De analisten rekenen gemiddeld op een EBITDA in het vierde kwartaal van 5,0 miljard dollar. Dat zou minder zijn dan de 6,1 miljoen dollar in het derde kwartaal van 2021, maar veel meer dan de slechts 1,7 miljard dollar in het vierde kwartaal van 2020.

Slechts een handjevol aandelen eindigde lager. De defensieve aandelen Heineken en Shell verloren circa een half procent.

In de Midkap ging InPost aan de leiding met een koerswinst van 4,8 procent. Basic-Fit steeg 3,7 procent. SBM Offshore leverde daarentegen 2,1 procent in.

Bij de smallcaps ging Ordina 11,0 procent hoger. ING verhoogde het koersdoel naar 5,70 euro. De omzetgroei is in het vierde kwartaal versneld, denkt ING, met een verdere verbetering van de mix en daardoor van de marge. De sterke balans biedt ruimte om aanzienlijk wat kapitaal terug te geven aan aandeelhouders.

B&S won 4,2 procent. Grote dalers waren er niet in de AScX.

Wall Street

Bij het klinken van de slotgong op het Damrak, noteerden de Amerikaanse beurzen hoger.