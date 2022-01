Video: Fed op koers voor meer dan vier renteverhogingen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse Federal Reserve lijkt in 2022 de rente vaker te gaan verhogen dan de vier keer waarop aanvankelijk werd gerekend. Dit verwacht beleggingsstrateeg Vincent Juvyns van JPMorgan Asset Management. Voorzitter Jerome Powell van de Fed kwam tijdens de persconferentie van de Fed-vergadering van januari "met een hawkish verrassing". "Wat de rente betreft, bevestigde Powell dat die in maart wordt verhoogd en benadrukte hij dat het traject van toekomstige renteverhogingen sterk afhankelijk zal zijn van de inkomende economische data. Voorzitter Powell erkende ook dat de huidige economie een andere is dan die van de vorige verkrappingscyclus en dat het beleid de verschillen zal weerspiegelen." Deze opmerkingen betekenen volgens Juvyns dat de Fed meer dan één renteverhoging per kwartaal niet uitsluit. Als gevolg hebben de markten nu meer dan vier renteverhogingen dit jaar ingeprijsd. "Mocht de Amerikaanse inflatie hardnekkiger blijven dan de Fed voorspelt, dan kunnen beleggers verwachten dat de rente vaker zal worden verhoogd." Klik hier voor: Fed op koers voor meer dan vier renteverhogingen Bron: ABM Financial News

