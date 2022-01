Elliott en Vista doen bod op Citrix Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Elliott Investment Management en Vista Equity Partners hebben een bod uitgebracht op Citrix Systems. Dit bleek maandag uit een persbericht, nadat Bloomberg dit weekend al meldde dat het bod in de maak was. De investeerders zijn via Evergreen bereid zijn om 104 dollar per aandeel Citrix te betalen, wat de totale waardering van de overnameprooi op 16,5 miljard dollar brengt, inclusief schulden. Het aandeel Citrix sloot vrijdag op 105,55 dollar. Geruchten over een mogelijke deal waren er echter begin december al, toen het aandeel nog onder de 84 dollar handelde. Uitgaande van de koers voor het uitlekken van plannen, betalen de kopers een premie van ongeveer 30 procent. In 2021 behaalde Citrix een omzet van 3,2 miljard dollar. Dat was in 2020 ook 3,2 miljard dollar. De winst daalde evenwel van 504 naar 307 miljoen dollar. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.