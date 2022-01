Beursblik: Heineken profiteert van herstel in Vietnam Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De bierproductie in Vietnam zal in 2022 met 36 procent stijgen en dat is goed nieuws voor Heineken. Dit verwachten analisten van Credit Suisse. De Amsterdamse brouwer zal volgens de analisten het marktaandeel weten te herstellen naar 38 procent, nipt een procent minder dan in 2020. Het herstel in Vietnam is nog niet helemaal opgemerkt door de markt en dat geeft opwaarts potentieel, aldus Credit Suisse. Voor de coronacrisis groeide de Vietnamese biermarkt jaarlijks met 9 procent. En op de middellange termijn ziet het er volgens de zakenbank ook weer goed uit. De bierconsumptie in Vietnam ligt nog ver achter op die in China en andere landen in Zuidoost Azië en dit biedt perspectief, meent analist Sanjeev Aula. Credit Suisse heeft Outperform advies op Heineken met een koersdoel van 130,00 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.