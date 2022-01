Futures wijzen op verdeelde opening Wall Street Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: NYSE

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan maandag naar verwachting een rustige opening tegemoet, na de rally op vrijdagavond. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteerden rond lunchtijd tot 0,2 procent in het rood, terwijl de Nasdaq 0,4 procent hoger lijkt te gaan openen. Januari was een zeer volatiele maand op de beurs, en de Amerikaanse indexen zullen de eerst maand van 2022 met stevige verliezen afsluiten, als gevolg van de verwachte renteverhogingen van de Federal Reserve. Vrijdag begonnen de Amerikaanse handelsdag nog in het rood, maar anderhalf uur voor de slotzoemer startte een opmerkelijke rally, waardoor de indexen de handelsdag alsnog stevig in het groen eindigden. "Er kan gesproken worden van extreme volatiliteit dit jaar", aldus Louise Dudley, portefeuillemanager bij Federated Hermes. "Mensen maken zich vooral zorgen omdat de renteverwachtingen steeds verder oplopen." Volgens Dudley zal de volatiliteit afnemen naarmate beleggers meer duidelijkheid krijgen op welk niveau de inflatie zal pieken, en welke impact bedrijven op dit vlak verwachten. "Bedrijven slagen er op dit moment in om hun verwachtingen waar te maken, maar het zijn de vooruitzichten die absoluut een groot vraagteken blijven", merkte de analist op. Maandag is zowel de bedrijfs- als macro-agenda vrijwel leeg. Beleggers hebben oog voor de inkoopmanagersindex van Chicago deze namiddag. Het belangrijkste macrocijfer is voor vrijdag gepland. De Amerikaanse overheid zal dan het banenrapport voor januari publiceren, en deze cijfers zijn van belang voor het monetaire beleid van de Fed. Olie noteerde maandag in het groen. Een maart-future West Texas Intermediate steeg 0,3 procent tot 87,05 dollar, terwijl een april-future Brent ook 0,3 procent bijschreef tot 88,82 dollar. De euro/dollar noteerde op 1,1160. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag stond er een stand van 1,1148 op de borden. Bedrijfsnieuws Elliot Investment Management en Vista Equity Partners zijn dicht bij een akkoord om Citrix Systems over te nemen. Dit schreef Bloomberg zondagavond op basis van bronnen. De investeerders zouden bereid zijn om 104 dollar per aandeel Citrix te betalen, wat de totale waardering van de overnameprooi op 13 miljard dollar brengt, aldus Bloomberg. Het aandeel Citrix lijkt 2,0 procent lager te gaan openen. Voorbeurs zijn er nog cijfers van Alibaba en Axalta en nabeurs die van NXP. Slotstanden De S&P 500 steeg vrijdag 2,4 procent op 4.431,85 punten, de Dow Jones index won 1,7 procent op 34.725,47 punten en de Nasdaq sloot 3,1 procent in het groen op 13.770,57 punten. Bron: ABM Financial News

