Europese beurzen voorzichtig hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteren maandag rond het middaguur overwegend hoger na de rally vrijdagavond in New York en de koerswinsten vanochtend in Azië.

De brede STOXX Europe 600 index steeg 0,37 procent tot 4.152,39 punten. De Duitse DAX won 0,5 rocent op 15.407,13 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een plus van 0,11 procent op 6.975 punten. De Britse FTSE 100 noteerde vlak op 7.469 punten.

"Een redelijke start van de week voor de markten in Europa en Azië zet hopelijk de toon voor een betere handelsweek, na het bloedbad gedurende het grootste deel van januari", zei Russ Mould van AJ Bell.

De economische groei van de eurozone was in het vierde kwartaal 0,3 procent op kwartaalbasis, volgens voorlopige cijfers van Eurostat, fors lager dan de 2,3 procent in het derde kwartaal. Op jaarbasis was de groei afgelopen kwartaal wel 5,2 procent.

De consumentenprijzen in Spanje zijn in januari opnieuw sterk gestegen op jaarbasis, maar waren wel wat lager dan een maand eerder.

De Duitse inflatie was maandag hoger dan verwacht, bleek uit cijfers van verschillende deelstaten maandag. Het nationale cijfer volgt later vanmiddag.



De hoge inflatie zet druk op de ECB om de lijn te verdedigen dat de inflatie van voorbijgaande aard is, zei marktanalist Stefan Koopman van Rabobank. Het helpt de euro herstellen van de harde tik van vorige week.

De olieprijs steeg verder naar het hoogste niveau sinds 2014. Een maart-future West Texas Intermediate steeg 0,7 procent tot 87,44 dollar, terwijl een april-future Brent 0,8 procent duurder werd op 89,20 dollar.

Er is aanhoudende focus op de olieprijs deze week, met de vergadering van OPEC+ op woensdag.

De euro/dollar noteerde op 1,1162. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag stond er een stand van 1,1148 op de borden.

Bedrijfsnieuws

Groupe Casino heeft de winstverwachting neerwaarts bijgesteld, na tegenvallende foodretailverkopen in Frankrijk in het vierde kwartaal. De Franse markt voor foodretail kromp in het vierde kwartaal met 3,7 procent en met 5,6 procent in Ile de France, het gebied rond Parijs.

LVMH heeft uitstekende winstcijfers geboekt, wat ruimte biedt voor meer investeringen in de snelgroeiende sector van luxeproducten, stelt Credit Suisse. Het aandeel LVMH daalt maandag 0,8 procent.

Ryanair heeft de prijzen van tickets kunnen verhogen ondanks de beperkingen wegens het coronvirus in december. De gemiddelde ticketprijs van 25 euro was slechts 24 procent lager dan het derde kwartaal van 2019, en beter dan het voorgande kwartaal, volgens Citi. Ondanks hogere passagiersaantallen en meer omzet leed Ryanair nog wel altijd verlies. Het aandeel daalt ruim een procent.

KPN won 1,0 procent na cijfers, die door analisten werden bestempeld als conform verwachting. Degroof Petercam verhoogde het koersdoel voor KPN naar 3,00 euro.



Futures Wall Street



De Amerikaanse beurzen gaan maandag een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteren tot 0,2 procent hoger.



Wall Street sloot vrijdag fors hoger. De S&P 500 steeg 2,4 procent op 4.431,85 punten, de Dow Jones index won 1,7 procent op 34.725,47 punten en de Nasdaq sloot 3,1 procent in het groen op 13.770,57 punten.