Beursblik: unieke technologie NX Filtration mooie belofte voor komende jaren Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: NX Filtration

(ABM FN-Dow Jones) NX Filtration heeft de juiste technologie om de markt voor waterfiltering op zijn kop te zetten. Dit meent analist Henk Veerman van zakenbank Kempen. De nanofiltratietechnologie van NX Filtration is volgens de bank kostenefficiënter, duurzamer en levert betere resultaten op dan traditionele oplossingen in waterfiltering. Met het geld dat het bedrijf met zijn recente beursgang ophaalde, zet NX Filtration vlot stappen voorwaarts, vindt de analist. De potentie is volgens hem ook groot, terwijl de risico's relatief laag zijn en er flinke drempels zijn opgeworpen om nieuwe concurrentie van zich af te houden. In 2025 kan de EBITDA volgens Kempen boven nul uitkomen en in 2027 tussen de 60 en 65 miljoen euro liggen. "We denken dat het aandeel momenteel aantrekkelijk gewaardeerd is", merkte Veerman tegen ABM Financial News op. Nieuwe projecten en een steeds hoger resultaat zullen het aandeel in de komende jaren omhoog duwen, denkt de analist. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.