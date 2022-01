Valuta: hoge Duitse inflatie helpt euro

(ABM FN-Dow Jones) De euro herstelt maandag verder, met hulp van een hoger dan verwacht inflatiecijfer, na de harde tik van vorige week, toen de Europese munt 1,5 procent daalde tegenover de dollar en laag in de 1,11 belandde.

De euro/dollar gaat nu weer richting 1,12, met een koers van 1,1175 tegen het middaguur op maandag.

Deze beweging was al gaande, maar wordt maandag gesteund door hoger dan verwachte inflatiecijfers zoals die zijn gepubliceerd door de Duitse bondsstaten. Volgens Stefan Koopman van Rabobank had men gerekend op een stevige daling van de inflatie, omdat een btw-effect eruitloopt. Maar bijvoorbeeld in Nordrhein-Westfalen valt de daling nogal tegen, met hogere vaste kosten, voor zaken als energie, water en huur, zei Koopman.

Vanmiddag om twee uur volgt het inflatiecijfer voor heel Duitsland.

De tegenvallende prijsstijging in Duitsland zet druk op de Europese Centrale Bank om later in de week voorzichtiger te worden in de overtuiging dat de hoge inflatie van voorbijgaande aard is, zei Koopman.

Volgens hem kan de ECB met renteverhogingen overigens weinig doen tegen de hoge energieprijzen. De hogere huren zijn wel een punt van zorg.

De hoge inflatie zet druk op Lagarde van de ECB en kan voor vuurwerk zorgen bij het rentebesluit van de ECB donderdag, want als Lagarde onder druk staat gebeuren er wel eens grappige dingen, volgens Koopman. Ze zou wat meer ruimte kunnen geven aan het geluid van de haviken, maar zal om haar lijn te verdedigen ook kunnen wijzen op het feit dat de loongroei in de eurozone zeer laag is.

Hoewel de hoge inflatie altijd met vertraging doorwerkt in de onderhandelingen over hogere lonen, zit daar nog weinig beweging in, terwijl de inflatie al geruime tijd hoog is. Omdat de inflatie wordt veroorzaakt door hogere kosten en niet door hogere vraag, leidt dit ook niet tot meer winst voor werkgevers, die lijken te redeneren dat de medewerkers de pijn dan maar moeten delen en er gezamenlijk op achteruitgaan.

Ook de Britse centrale bank zal donderdag voor reuring zorgen met een renteverhoging, zodat Koopman op die dag de nodige beweging in het pond verwacht. Het Amerikaanse banenrapport van aanstaande vrijdag is daarmee nog ver weg.