Tech aan kop in groene AEX

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is de nieuwe week goed begonnen. De AEX koerste rond de klok van elf uur circa 1,5 procent hoger op 754,71 punten.

Daarmee schudden beleggers de zorgen van afgelopen week over de hogere rentes in ieder geval voor even van zich af. Vorige week daalde de AEX nog 2,5 procent, mede door koersverliezen bij de techfondsen en een rotatie van groei naar waarde-aandelen, zo merkte IG op. "Beleggers maakten zich zorgen over de Fed die de rente nog sneller lijkt te willen verhogen en anderzijds een afzwakkende groei in China en de VS", aldus analisten van IG.

"De rust op de financiële markten lijkt weer enigszins terug te keren na de roerige afgelopen week", zo merkte investment manager Simon Wiersma van ING maandag op. "Dat een aantal Aziatische beurzen dicht zijn vanwege de viering van Chinees Nieuwjaar helpt daarbij. Ook het hogere slot van Wall Street vrijdagavond draagt bij aan het positieve sentiment op de Aziatische beurzen, waar vanmorgen wel werd gehandeld."

Verder merkten analisten van SEB op dat de risicobereidheid ook wordt gesteund door pogingen om met een diplomatieke oplossing te komen voor de Oekraïne-crisis en macrocijfers die een ommekeer in de piekinflatie lijken te voorspellen. Zo is de Spaanse inflatie nog altijd hoog, maar in januari wel lager dan in december. En ook voor vanmiddag, als de Duitse inflatie op de rol staat, wordt een afname verwacht. Analist Corné van Zeijl van Cardano rekent op 5,7 procent en wijst erop dat een btw-verhoging vorig jaar inmiddels uit de cijfers loopt.

De euro/dollar koerste rond een niveau van 1,1178. De olieprijzen stegen ruim een half procent.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen gingen de 'chippers' ASML en ASMI aan kop met koerswinsten van 4,1 tot 5,2 procent. Ahold Delhaize en Heineken behoorden tot het selecte gezelschap dalers met beperkte verliezen. Barclays verhoogde wel het koersdoel voor Ahold.

KPN won 1,1 procent na cijfers, die door analisten werden bestempeld als conform verwachting. Degroof Petercam verhoogde het koersdoel voor KPN naar 3,00 euro.

In de AMX won WDP 2,8 procent en Alfen 2,9 procent. Air France-KLM daalde 0,7 procent.

In de AScX won Ordina 4,1 procent, na een koersdoelverhoging door ING.