Kepler verhoogt koersdoel ING

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Kepler heeft het koersdoel voor ING verhoogd van 16,10 naar 16,70 euro, met behoud van het koopadvies, in aanloop naar de vierdekwartaalcijfers van de bank. De analisten voorzien een verder herstel van de omzetgroei, terwijl de geschoonde kosten in het vierde kwartaal met niet meer dan 1 procent stijgen. Ze rekenen ook op een aankondiging van een nieuwe aandeleninkoop ter waarde van 2 miljard euro in februari en een toezegging dat de geschoonde kosten ook dit jaar niet meer dan 1 procent stijgen. De winst voor voorzieningen voor oninbare leningen stijgt met 8 procent tot 2,1 miljard euro en de winstgroei, afgezien van de voordelen van TLTRO III, bedraagt naar verwachting 3,3 procent, stelt Kepler. De rentebaten zouden dit jaar 1,5 procent moeten stijgen en de fees met 5 procent. Rusland De blootstelling van ING aan Rusland was eind 2020 zo'n 5 miljard euro, waarvan een kwart in lokale valuta. Een verlies daarop van 30 procent zou de kernkapitaalratio minder dan 50 basispunten laten dalen. De eigen bezittingen in roebels op 360 miljoen euro zijn te overzien. Bron: ABM Financial News

