Beursblik: Degroof Petercam verhoogt koersdoel KPN

Beeld: KPN

(ABM FN-Dow Jones) Degroof Petercam heeft maandag het koersdoel voor KPN verhoogd van 2,70 naar 3,00 euro bij handhaving van het Houden advies. Analist Vivien Maquet noemde de resultaten van KPN conform verwachting en ook het inkoopprogramma van eigen aandelen ter waarde van 300 miljoen euro was geen verrassing gezien de solide vrije kasstroom en een schuldratio die onder de doelstelling van KPN uitkwam. De outlook voor dit jaar noemde Maquet conservatief op het vlak van de aangepaste EBITDA na leases. De verwachtingen voor de vrije kasstroom zijn dan weer volledig in lijn met de ramingen van Maquet en zelfs iets hoger dan waar de consensus op mikt. Daarom verwacht de analist dat de consensus omhoog kan. "We zijn van mening dat het bedrijf volledig op schema ligt om de doelen voor 2023 te behalen", aldus Maquet. Degroof ziet ruimte om het koersdoel voor KPN te verhogen tot 3,00 euro op basis van de multiples bij sectorgenoten en de kasstroom. Het aandeel KPN steeg maandagochtend met 0,8 procent tot 2,92 euro. Bron: ABM Financial News

