'Cijfers KPN conform verwachting'

Beeld: KPN

(ABM FN-Dow Jones) KPN heeft in het vierde kwartaal van 2021 conform verwachting gepresteerd. Dit oordeelde analist Ulrich Rathe van Jefferies maandag. Rathe zag de dienstenomzet onverminderd groeien, waarbij de omzet uit de consumententak stabiel was en de opbrengsten uit het mkb aantrokken. Bij wholesale en de zakelijke tak vertraagde de omzet juist, zo zag de analist. De volumes noemde Rathe solide en de EBITDA conform verwachting. Ook de outlook voor 2022 noemde Rathe in lijn met de verwachting, maar KPN mikt voor 2023 inmiddels wel op hogere operationele kosten en meer investeringen. "De grote vraag is of KPN de omzetverwachtingen kan waarmaken, vooral op de grootzakelijke markt", aldus de analist. Volgens hem zijn de cijfers "prima", maar geen reden om de ramingen te verhogen. Jefferies handhaafde het Houden advies op KPN met een koersdoel van 2,74 euro. Het aandeel steeg vanochtend op een groen Damrak met 0,9 procent tot 2,92 euro. Bron: ABM Financial News

