Barclays verhoogt koersdoel Ahold Delhaize Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Ahold Delhaize

(ABM FN-Dow Jones) Barclays heeft maandag het koersdoel voor Ahold Delhaize verhoogd van 27,50 naar 30,00 euro bij een ongewijzigd Gelijkgewogen advies. Analisten van Barclays merkten op dat Ahold Delhaize in november nog de aandacht trok met de aankondiging om het minderheidsbelang in Bol.com naar de beurs te brengen en ook met de outlook voor 2025. Een groot deel rond het enthousiasme rond bol.com is evenwel afgezwakt, zo zagen de marktvorsers, gezien de tegenvallende koersprestaties van Ahold. Barclays paste niet alleen de ramingen voor het vierde kwartaal van 2021 aan, maar ook voor de langere termijn. De Britse bank verwacht een sterk jaareinde van 2021, maar is terughoudend over de eerste verwachtingen voor het lopende jaar. "Die kunnen mogelijk wat tegenvallen gezien de aanhoudende onzekerheden en de algemene terughoudendheid van het bedrijf zelf." Voor 2021 rekent Barclays op een winst per aandeel van 2,17 euro, 5 cent meer dan de consensus. Volgens de Britse bank stijgt de winst in 2022 naar 2,22 euro per aandeel. De omzet stijgt volgens de bank van 74,7 miljard in 2020 naar 75,6 miljard euro afgelopen jaar. Het aandeel Ahold Delhaize sloot vrijdag op 28,75 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.