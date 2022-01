DGB verkocht bijna gehele portefeuille CO2-compensatie in 2021 Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) DGB heeft in 2021 bijna de gehele portefeuille van meer dan 128.000 ton CO2-compensatie verkocht tegen een gemiddelde prijs van ongeveer 10 euro. Dit maakte de onderneming met een notering in Amsterdam maandagochtend bekend. "Bij DGB zijn we enorm trots op wat we het afgelopen jaar hebben bereikt", aldus het bedrijf. "Na het toegenomen bewustzijn van de COP26 van de netto nul-agenda, hebben we een ongekende vraag gezien naar CO2-compensatie die net zo snel door bedrijven worden gekocht als ze worden gegenereerd." De pijplijn van projecten betreft op dit moment 13 miljoen ton CO2. Hiermee zegt DGB goed gepositioneerd te zijn om dit jaar aan vraag te voldoen. "DGB blijft echter volop inzetten op vergroting van haar portefeuille natuurprojecten", aldus het bedrijf. "We kijken er naar uit om in 2022 voort te bouwen bouwen op de reeds geboekte vooruitgang." Bron: ABM Financial News

