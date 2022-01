Berenberg verhoogt koersdoel Unibail-Rodamco

(ABM FN-Dow Jones) Berenberg heeft het koersdoel voor Unibail-Rodamco-Westfield verhoogd van 54,00 naar 67,00 euro met handhaving van het Houden advies. Dat blijkt maandag uit een analistenrapport.

De analisten veronderstellen dat het vastgoedbedrijf in de tweede helft van vorig jaar de huurcontracten heeft aangepast van de meeste grote winkeliers die hard geraakt werden door de corona-beperkingen.

De huurverlaging met 220 miljoen in de eerste helft van vorig jaar zal in de tweede helft aanzienlijk lager zijn geweest, op basis van de omzettrend en het winkelbezoek in die periode.

Omdat er weer belangstelling van grote beleggers is om winkelcentra te kopen, zal de druk op de waarderingen van het vastgoed ook afnemen, denkt Berenberg. Ze denken dat de afwaardering van 2021 daarom beperkt blijft tot 3 procent, na de daling van 2,5 procent in de eerste helft van het jaar. In 2020 was er nog een afwaardering nodig van 11,3 procent.

Berenberg ziet de waarderingen verder stabiliseren in 2022 en weer bescheiden aantrekken in 2023.

Het aanvullen van leegstaande huurruimte is cruciaal dit jaar, denkt Berenberg. De leegstand op het Europese vasteland is verdubbeld tot 5 procent en in het VK en de VS zelfs tot 12,2 en 14,0 procent. De verkoop van meer winkelcentra om de schulden te verlagen wordt minder relevant nu het financiële profiel geleidelijk verbetert, aldus Berenberg.

De analisten zie de vraag van winkeliers naar winkelruimte weer aantrekken en verwachten dat Unibail bij de jaarcijfers op 10 februari meer aandacht zal schenken aan de operationele doelen.