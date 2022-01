AEX start handelsweek in het groen na late rally op Wall Street

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat maandag een fors hogere opening tegemoet nadat Wall Street vrijdagavond overtuigend de weg omhoog wist te vinden. Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een winst van 1,5 procent.

Vrijdag daalde de AEX juist nog 1,3 procent naar 744,26 punten. Onder meer terughoudendheid vanwege Amerikaanse renteverhogingen die in het verschiet liggen en instabiliteit in het conflict tussen Rusland en Oekraïne wogen op het sentiment. Ook een terughoudende opening ’s middags op Wall Street, na een fors verlies voor techbeurs Nasdaq een dag eerder, motiveerde beleggers om in aanloop naar het weekend de zijlijn op te zoeken.

Beleggers op Beursplein 5 werden echter op het verkeerde been gezet.

Anderhalf uur voor de slotzoemer in New York zette de S&P 500 vrijdagavond een opmerkelijke rally in van ongeveer 100 punten, waardoor de hoofdindex de handelsdag afsloot met een winst van 2,4 procent. Hiermee was sprake van de grootste stijging op dagbasis sinds juni 2020. Techbeurs Nasdaq won zelfs ruim 3 procent.

Apple, ’s werelds duurste bedrijf naar beurswaarde gemeten, klom bijna 7 procent na het overleggen van overtuigende kwartaalcijfers donderdag nabeurs. De rapportage van Apple nam een deel van de angst weg dat de lange periode van snelle groei van de techsecto tot een einde zou kunnen komen, en ook de aandelen van andere grote technologiebedrijven, die eerder deze maand nog de aanzet gaven voor de koersval op de aandelenmarkten, zaten in de lift. Onder meer Alphabet en Amazon stegen 3 tot 4 procent, na eerder op de handelsdag nog in het rood te hebben gehandeld.

De opmars op Wall Street leidt vanochtend niet tot euforie in Azië, waar de beurzen in Tokio en Hongkong iets meer dan 1 procent winnen. De beurs in Sydney, met een relatief zware weging van banken en grondstoffenaandelen, verliest zelfs enkele tienden van een procent. Op het Chinese vasteland blijven deze hele week de beurzen gesloten vanwege de viering van het Chinees nieuwjaar.

De Amerikaanse olie-future klimt daarnaast vanochtend in Azië ruim 1 procent naar bijna 88 dollar per vat. Afgelopen week werd een vat WTI op weekbasis al 2 procent meer waard. Spanningen tussen Rusland en Oekraïne hangen nog boven de markt.

ECB en BoE aan zet

Deze week is het de beurt aan de Europese Centrale Bank. Waar de Fed meerdere renteverhogingen in het verschiet stelt, zei de ECB tot nu toe de rente dit jaar niet op te trekken. Beleggers zijn dan ook benieuwd naar wat voorzitter Christine Lagarde donderdag te zeggen heeft.

De inflatie kwam in de eurozone in december uit op 5,0 procent. Voorlopige cijfers over januari verschijnen woensdag. Economen van Barclays sluiten niet uit dat wanneer die data negatief verrassen, en de inflatie dus nog harder is gestegen, dit de ECB dwingt tot een meer hawkish toon.

De Bank of England vergadert net als de ECB op donderdag. Nadat de Britse centrale bank de markten in december verraste met een renteverhoging van 0,10 procentpunt naar 0,25 procent, rekent de markt voor het komende rentebesluit op een verdere verhoging met nog eens 25 basispunten. Economen van de Japanse bank Nomura rekenen erop dat de Britse rente dit jaar elk kwartaal wordt verhoogd.

Het cijferseizoen is ondertussen volop in gang, maar verloopt in eigen land vooralsnog redelijk verspreid, waardoor er nog geen hele drukke agenda is. Onder meer ING en Shell rapporteren deze week.

Op het macro-economische vlak zal vandaag de aandacht vooral uitgaan naar de voorlopige Duitse inflatie in januari.

Bedrijfsnieuws

KPN heeft in het vierde kwartaal van 2021 meer winst geboekt dan verwacht en start een inkoopprogramma van eigen aandelen ter waarde van 300 miljoen euro. Daarnaast wil KPN over 2021 een dividend van 13,6 cent per aandeel uitkeren en dit vervolgens voor dit jaar jaar verhogen naar 14,3 cent.



Ajax bereikte overeenstemming met Juventus FC en Mohamed Ihattaren over de komst van de speler naar Amsterdam. De speler wordt gehuurd.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 steeg vrijdag 2,4 procent op 4.431,85 punten, de Dow Jones index won 1,7 procent op 34.725,47 punten en de Nasdaq sloot 3,1 procent in het groen op 13.770,57 punten.