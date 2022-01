Winst KPN hoger dan verwacht

(ABM FN-Dow Jones) KPN heeft in het vierde kwartaal van 2021 meer winst geboekt dan verwacht en start een inkoopprogramma van eigen aandelen ter waarde van 300 miljoen euro. Dit bleek maandag uit de cijfers die het telecombedrijf voorbeurs publiceerde.

"In 2021 boekten we goede vooruitgang in het behalen van onze strategische en financiële ambities", aldus CEO Joost Farwerck. "Om marktleider te blijven in Nederland, hebben we de uitrol van glasvezel opgevoerd tot ongekende niveaus" Volgens de topman ligt KPN op schema om tegen 2026 circa 80 procent van de Nederlandse huishoudens aan te hebben gesloten op het glasvezelnetwerk. Ook werpt een modernisering van het mobiele netwerk zijn vruchten af, zo zei de CEO.

"We blijven ons inzetten om aandeelhouderswaarde te creëren op een duurzame manier en we hebben onze doelen voor 2021 behaald. Hoewel de kostenbesparingen bescheiden bleven, steeg de productiviteit wel aanzienlijk, terwijl de dienstenomzet een groei van de EBITDA ondersteunde. De vrije kasstroom overtrof zelfs onze verwachtingen", aldus Farwerck. "Hierdoor kunnen we dit jaar een hoger dividend uitkeren en een nieuw inkoopprogramma van eigen aandelen starten.”

Resultaten

KPN behaalde afgelopen kwartaal een omzet van 1.359 miljoen euro, wat een aangepaste EBITDA na leases opleverde van 584 miljoen euro en een nettowinst van 157 miljoen euro.

Analisten mikten voor het vierde kwartaal op een omzet van 1.348 miljoen euro met een aangepaste EBITDA na leases van 584 miljoen euro en een nettowinst van 117 miljoen euro.

Een jaar eerder boekte KPN nog een omzet van 1.354 miljoen euro, een aangepaste EBITDA na leases van 561 en een nettowinst van 174 miljoen euro. In het derde kwartaal van 2021 werd er een omzet van 1.312 miljoen euro in de boeken gezet bij een aangepaste EBITDA van 607 miljoen euro.

De vrije kasstroom kwam in het vierde kwartaal uit op 251 miljoen euro. De analistenconsensus rekende op 237 miljoen euro tegen 268 miljoen euro een jaar eerder.

Het telecombedrijf investeerde afgelopen kwartaal 332 miljoen euro, een stijging van 15 procent.

Kijkend naar heel 2021 werd door KPN een omzet geboekt van 5.256, een aangepaste EBITDA na leases van 2.347 miljoen euro en een nettowinst van 1.283 miljoen euro. De analistenconsensus voorspelde een gerapporteerde omzet van 5.247 miljoen euro, een aangepaste EBITDA na leases van 2.348 miljoen euro en een nettowinst van 1.196 miljoen euro.

De investeringen in heel 2021 schatten de analisten in op 312 miljoen euro en de vrije kasstroom op 237 miljoen euro. KPN zelf mikte op een aangepaste EBITDA na leases van 2.345 miljoen euro en een vrije kasstroom van ongeveer 765 miljoen euro. Uiteindelijk kwam in 2021 de kasstroom uit op 784 en bedroegen de investeringen 1.216 miljoen euro.

In 2020 bedroeg de vrije kasstroom 765 miljoen euro.

Outlook

Daarnaast wil KPN over 2021 een dividend van 13,6 cent per aandeel uitkeren. KPN keerde al een interim-dividend uit, waardoor het slotdividend 9,1 cent bedraagt. Het telecombedrijf liet eerder al weten te mikken op een groei van het dividend in de komende jaren met 3 tot 5 procent per jaar. Maandag werd deze ambitie gehandhaafd. Voor het lopende jaar verwacht KPN een dividend uit te keren van 14,3 cent per aandeel, wat neerkomt op een stijging met 5,1 procent.

Ook kondigde KPN een inkoopprogramma van 300 miljoen euro aan.

Voor 2023 rekent KPN onverminderd op een lichte stijging van de aangepaste EBITDA na leases tot meer dan 2.450 miljoen euro. De vrije kasstroom wordt inschat op meer dan 870 miljoen euro.