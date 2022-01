Ryanair schrijft nog rode cijfers Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Ryanair heeft in het afgelopen kwartaal van het lopende gebroken boekjaar het aantal vervoerde passagiers fors zien stijgen, maar boekte onder de streep nog wel rode cijfers. Dit bleek maandag voorbeurs uit de cijfers van de Ierse prijsvechter. De luchtvaartmaatschappij zag in het derde kwartaal het aantal passagiers op jaarbasis stijgen met 286 procent naar 31,1 miljoen, hetgeen leidde tot een omzetstijging van 331 procent naar 1,47 miljard euro. De bezettingsgraad steeg met 14 procentpunt naar 84 procent. Ondanks de aantrekkende marktomstandigheden boekte de maatschappij nog wel een nettoverlies van 96 miljoen euro. Een jaar eerder bedroeg het verlies evenwel nog 321 miljoen euro. De operationele kosten stegen van 0,7 miljard euro naar 1,6 miljard euro. Vooruitblikkend blijft Ryanair voorzichtig over de ontwikkeling van de prijzen. In januari moest Ryanair nog de capaciteit met 33 procent verlagen. Hoewel de luchtvaarder het aantal boekingen zag verbeteren na het opheffen van de lockdownmaatregelen in diverse landen, blijven de ontwikkelingen hieromtrent onzeker. Ryanair blijft voor heel het boekjaar mikken op het vervoeren van 100 miljoen passagiers, maar vanwege de coronacrisis werd de bandbreedte voor het voorziene verlies gezet op 250 tot 450 miljoen euro. Hier waarschuwde Ryanair al in december vorig jaar voor. Daarvoor ging de Ierse luchtvaartmaatschappij nog uit van een nettoverlies van 100 tot 200 miljoen euro. Ryanair had eind december bijna 3 miljard euro in kas. De nettoschuld steeg door de opleving van de coronacrisis tot meer dan 2 miljard euro. De schuld moet zo snel mogelijk volledig worden afgebouwd in de komende twee jaar. Bron: ABM Financial News

