Europese beurzen openen naar verwachting hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen koersen maandag af op een hogere opening, na het herstel vrijdag op Wall Street, waarmee de Amerikaanse beurzen een volatiele week afsloten.

IG voorziet een openingswinst van 184 punten voor de Duitse DAX en een plus van 78 punten voor de Franse CAC 40. De Britse FTSE 100 opent vermoedelijk 44 punten hoger.

De aandelenmarkten in Europa zijn vrijdag in mineur het weekend ingegaan.

De bewegingen in de afgelopen week zijn volgens marktanalist Michael Hewson van CMC Markets "symptomatisch" voor een markt die het lastig vindt om de consequenties in te schatten van de keuze van centrale banken om de inflatie te bestrijden in plaats van de economische groei te ondersteunen.

"En komt daar ook nog geopolitiek bij, in de vorm van een conflictrisico in Oost-Europa, dan heb je een sterke cocktail van risico's", aldus Hewson, die ook wees op de zwakke bbp-data uit Duitsland.

De Duitse economie kromp in het laatste kwartaal van het vorig jaar met 0,7 procent op kwartaalbasis. Vooraf lag de prognose op een krimp met 0,5 procent.

"Dit wakkert de zorgen aan dat de grootste economie in Europa in een recessie zal belanden", aldus Hewson.

De Franse economie groeide in het vierde kwartaal op kwartaalbasis met 0,7 procent, wat beter was dan verwacht, maar wel een fikse vertraging ten opzichte van de groei van 3,1 procent in het derde kwartaal.

Het consumentenvertrouwen in de eurozone kwam in januari definitief uit op min 8,5, gelijk aan de voorlopige meting en in iets slechter dan de 8,4 negatief in december.

Bedrijfsnieuws

Hennes & Mauritz heeft in het vierde kwartaal van 2021 de impact van de coronacrisis grotendeels achter zich gelaten. Het aandeel sloot 5 procent hoger.

LVMH behaalde in het vierde kwartaal sterke resultaten, terwijl het Franse luxemerk over heel 2021 wist te groeien in een sterker tempo dan voor de coronapandemie. Het aandeel steeg zo'n 3 procent en was daarmee een van de weinige stijgers in Parijs.

Grootste daler was Alstom, dat ruim 8 procent verloor in de CAC 40. ArcelorMittal daalde ruim 5 procent.

In Frankfurt was er slechts een handjevol stijgers, waarbij Sartorius zo'n 4 procent steeg. Henkel leverde ongeveer 11 procent in.

Chipproducenten hadden Europees breed het lastig. STMicroelectronics daalde bijna 1,5 procent in de CAC 40, Infineon verloor ruim 3,5 procent in de DAX en ASML, ASMI en Besi sloten gemiddeld 3 procent in het rood.

In Amsterdam viel verder Signify op, dat beloond werd met een koerswinst van 11 procent na goed ontvangen kwartaalcijfers.

Euro STOXX 50 4.136,91 (-1,2%)

STOXX Europe 600 465,55 (-1,0%)

DAX 15.318,95 (-1,3%)

CAC 40 6.965,88 (-0,8%)

FTSE 100 7.466,07 (-1,2%)

SMI 12.104,44 (-0,6%)

AEX 744,26 (-1,3%)

BEL 20 4.047,55 (-1,4%)

FTSE MIB 26.565,41 (-1,2%)

IBEX 35 8.609,80 (-1,1%)

AMERIKAANSE AANDELEN

De Amerikaanse futures duiden maandag op een groene opening voor Wall Street.

Wall Street wist zich vrijdag te herpakken met een flinke winst. Op weekbasis stegen de Dow en S&P ook, terwijl de Nasdaq een pas op de plaats maakte.

Marktanalist Michael Hewson van CMC Markets wees op de sterke eerste kwartaalcijfers van Apple, die een welkome positieve uitschieter bleken te midden van de onderliggende negativiteit die afgelopen week merkbaar was in de markt.

Veel aandacht was er vrijdag ook voor de PCE-kerninflatie. De inflatie-indicator, die voor de Federal Reserve belangrijk is, kwam in december op jaarbasis uit op 4,9 procent. Na een inflatie van 4,7 procent in november, werd gerekend op een stijging naar 4,8 procent.

Hewson wees erop dat de inflatie sinds 1983 niet zo hoog was in de VS. De inkomens in de VS bleken in december met 0,3 procent gestegen terwijl de uitgaven met 0,6 procent daalden.

Vorige week woensdag bleek uit het rentebesluit van de Fed al dat de hoge inflatie de centrale bank dwingt om het verruimende beleid sneller terug te schroeven.

"De marktverwachtingen van vier of vijf renteverhogingen dit jaar zullen de groei of de aandelenrally niet doen ontsporen", denkt CIO Mark Haefele van UBS. Ook rekent hij erop dat de situatie in Oekraïne niet escaleert.

Het consumentenvertrouwen zoals gemeten door de Universiteit van Michigan liet in januari een verzwakking zien.

De Amerikaanse tienjaarsrente noteerde vrijdagavond op 1,78 procent. De olieprijs is vrijdag licht gestegen. Bij een settlement van 86,82 dollar werd een vat West Texas Intermediate zo'n 0,2 procent duurder. Op weekbasis werd een vat WTI rond de 2 procent meer waard.

"Geopolitieke spanningen blijven op de voorgrond richting het weekend, met zorgen over een Russische invasie [in Oekraïne] en aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten", volgens marktstrateeg Phillip Streible van Blue Line Futures.

Komende woensdag komen de OPEC en zijn bondgenoten, waaronder Rusland, bijeen om te praten over de huidige productie-afspraken.

Tot nog toe houdt OPEC+ zich aan de gemaakte afspraken en voert het de productie per maand met 400.000 vaten per dag op, ondanks de druk van de Verenigde Staten en een aantal andere landen om de output sneller te verhogen.

"Ik verwacht dat de bijeenkomst van OPEC+ zal resulteren in het handhaven van de huidige doelstellingen", aldus analist Michael Lynch van Strategic Energy & Economic Research.

Bedrijfsnieuws

Apple versloeg de verwachtingen voor het afgelopen kwartaal ruim. De omzet steeg in het eerste kwartaal op jaarbasis van 111,4 miljard naar bijna 124 miljard dollar. Hier werd door analisten geraadpleegd door FactSet gerekend op 119 miljard dollar. De nettowinst van Apple steeg van bijna 28,8 miljard naar een record van 34,6 miljard dollar, of 2,10 dollar per aandeel. Analisten geraadpleegd door FactSet rekenden voor het afgelopen kwartaal op 31,3 miljard of 1,90 dollar per aandeel. Het aandeel steeg bijna 7 procent.

Visa heeft in het eerste kwartaal van zijn lopende boekjaar hogere resultaten behaald, die ook beter waren dan verwacht. Dit werd vrijdag beloond met een winst voor het aandeel van meer dan 10 procent.

Caterpillar is in het vierde kwartaal verder gegroeid en de winst lag ook hoger dan analisten hadden voorzien. Het aandeel verloor meer dan 5 procent.

Colgate-Palmolive heeft in 2021 de eigen doelstellingen behaald en voor het lopende boekjaar rekent het bedrijf op een autonome omzetgroei van opnieuw 3 tot 5 procent. Het aandeel sloot licht hoger.

Chevron daalde ruim 3,5 procent, ondanks dat er ruim 5 miljard dollar winst werd geboekt, terwijl het vierde kwartaal van 2020 nog verlieslatend was. De winst was echter een stuk lager dan analisten hadden voorzien.

De omzet van Robinhood Markets is in het vierde kwartaal van 2021 gestegen. maar minder dan analisten hadden verwacht. Het aandeel verloor in de nabeurshandel donderdag aardig terrein maar wist vrijdag zo'n 9 procent te stijgen.

S&P 500 index 4.431,85 (+2,4%)

Dow Jones index 34.725,47 (+1,7%)

Nasdaq Composite 13.770,57 (+3,1%)

AZIE

De Chinese beurzen zijn de hele week gesloten vanwege de viering van Chinees Nieuwjaar.

Nikkei 225 27.021,47 (+1,1%)

Shanghai Composite Gesloten

Hang Seng 23.802,26 (+1,1%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde maandagochtend op 1,1165. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag werd het muntpaar verhandeld op 1,1148.

USD/JPY Yen 115,41

EUR/USD Euro 1,1165

EUR/JPY Yen 128,84

MACRO-AGENDA:

00:00 Chinese beurzen dicht

00:50 Detailhandelsverkopen - December (Jap)

00:50 Industriële productie - December (Jap)

06:30 Omzet detailhandel - December (NL)

11:00 Economische groei - Vierde kwartaal vlpg. (eur)

14:00 Inflatie - Januari vlpg. (Dld)

15:45 Inkoopmanagersindex Chicago - Januari (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

07:30 KPN - Cijfers vierde kwartaal

13:00 Alibaba - Cijfers vierde kwartaal (Chi)

13:00 Axalta - Cijfers vierde kwartaal (VS)

22:00 NXP - Cijfers vierde kwartaal (NL)